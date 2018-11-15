柯媽稱：身體不好領1500幹嘛？ 丁守中：說法荒謬

2018-11-15 16:13

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲母親何瑞英今天上午陪同「柯家軍」議員參選人洪士奇掃街時，談到重陽敬老金，語出驚人地說，沒敬老禮金但有為長者施打免費肺炎疫苗，身體好比任何都還要好，指身體不好拿1500元要幹麻？國民黨台北市長候選人丁守中說，這說法很荒謬，身體不好就不能夠領嗎，難道要這麼現實，只給身體好的人，「我們65歲以上的長者，每個都要尊重。」

而對於民進黨台北市長候選人姚文智今天談到母親時哽咽、掉淚，丁守中說，柯文哲的爸媽自己在新竹領4000元的重陽敬老金，卻讓人不領很荒謬。

而對於柯媽、姚媽最近都頻頻登上媒體鏡頭，是否也希望丁媽有機會亮相，丁守中說，自己媽媽95歲了，身體不好，現在正臥病在床。

而高雄市長候選人韓國瑜、台中市長候選人盧秀燕及新北市長候選人今天於台中合體，當被問到為何未出席，丁守中則說，目前排滿行程。

丁守中也在臉書批，何瑞英三天兩回為了自己兒子，臭駡別人兒子「沒路用」，為了柯文哲，臭駡姚文智，把姚文智都駡哭了，到底演哪齣戲啊？更說，啦啦隊親友團進場架柺子打對手，不是媽媽、就是老婆，這組「婆媳關係」真是太特別了。這種「改變成真，持續發生」，真是太可怕了。

丁守中團隊也說，民主政治反對「家天下」。也拜託不要「家台北」。一家人聯手玩「棄保效應」，不要玩弄姚文智，更不要臭罵姚文智。選舉風氣怎麼會走到這種地步，質問「您到底是幾號？選舉公報上怎麼找不到？」