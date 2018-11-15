全台賄選情資1142件 嘉義地區居冠

2018-11-15 15:23

〔記者黃捷／台北報導〕距九合一選舉只剩下8天，選戰進入白熱化階段，賄選情資也大幅增加，法務部調查局至今已蒐獲1142件，其中以嘉義地區情況最嚴重，日前更爆出嘉義市副議長郭明賓涉賄落跑中國。據了解，調查局14日從台北市調查處增派10名調查官進駐嘉義地檢署，全力支援查賄。

調查局為因應九合一選舉，去年12月成立「107年地方公職人員選舉賄選查察專案」，隨著投票日接近，賄選情資滿天飛，上月29日從局本部、航業調查處及北、中、南部機動站，陸續調派183名調查官，支援包含離島在內的全國21處地檢署。

調查局統計，截至本月14日止共蒐獲賄選情資1142件，立案偵辦共260件，其中61件已移送轄區地檢署，並有9件已起訴；賄選情資以嘉義地區109件居冠，立案偵辦57件，已移送14件，涉案層級含括候選人、樁腳與支持者，最大咖的就是嘉義市副議長郭明賓。

檢調初步調查，郭明賓原屬國民黨，這次脫黨改以無黨籍尋求連任，並企圖爭取議長寶座，卻傳出自今年5、6月間，透過多名樁腳以每票1000元向選民賄選，其中一名樁腳董林淑治已遭收押，檢調10日發動搜索，前往郭的競選總部等3處所時，竟發現他已於6日悄悄出境至中國。

鑒於嘉義地區賄選情形嚴重，調查局緊急從台北市調處增派10名調查官，14日已赴嘉義地檢署報到，迅速投入查賄行列，端正選風。

調查局呼籲，各候選人及其支持者應清白參選，絕對不可有利用賄選手段以求當選之僥倖心理，調查局誓言全力配合各地方檢察署並與警察機關密切合作，共同營造一個公平、乾淨之選舉環境。