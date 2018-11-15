候選人涉賄遭收押 藍軍支持者高喊：滅東廠

2018-11-15 15:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨籍富里鄉陳姓鄉長候選人涉嫌賄選，昨遭花蓮地檢署向法院聲押獲准。他的妻子與10多名支持者今出面開記者會痛批遭到司法迫害，高呼：「滅東廠、救富里」，支持者抗議司法欺負原住民，不排除到地檢署前抗爭，而陳妻則呼籲支持者要團結起來，不要讓選舉奧步進入部落。

花蓮地檢署查賄動作不斷，截至今天已有8名候選人或樁腳涉賄遭法院羈押、7人交保，由於多數都是國民黨籍，也讓花蓮藍軍支持者忿忿不平。遭羈押的候選人也都透過另一半出面高喊司法迫害，像是花蓮市民代表簡姓候選人，簡妻仍持續跑選舉行程，要求支持者「奮戰到底，絕不妥協」，強調被檢方指控賄選完全不是事實；縣長候選人徐榛蔚也刊登大幅廣告要花蓮人大團結，「驅逐東廠和錦衣衛」守護花蓮。

陳姓鄉長候選人的妻子林玉珠今在支持者擁護下出面說，去年10月，由於是部落豐年祭結束，加上中秋節過後，所以宴請地方頭目，當時陳姓鄉長候選人都還沒有正式表達參選的意願，屬於人之常情的聚會吃飯，她質疑400多天前的事情，為什麼這時候才拿來辦？檢調日前到家裡搜查，也都沒有搜到任何的賄選名冊、事證，根本是選舉的奧步跟栽贓。

林玉珠強調說，陳姓鄉長候選人清清白白參選，他及支持者一早就被調查人員帶到玉里偵訊一整天，還連夜送到花蓮地檢署複訊，在這樣疲勞轟炸下，做精神上的折磨，是相當不人道、有違常理的行為；他認為地檢署有惡質的檢察官，利用權勢來打壓他們，希望支持者能夠團結起來，對抗司法迫害、對抗奧步栽贓。

十多名支持者舉白布調高喊：「惡檢再現」、「司法勾結」、「司法欺負原住民」、「抗議司法成為工具」、「滅東廠、救富里」，支持者要求地檢署給他們一個公平的裁定，否則不排除到地檢署前抗議，並呼籲所有富里鄉民團結起來，拒絕在11月24日投票，抵制不公平的選舉。

而花蓮地檢署今又查獲卓溪鄉古風村謝姓候選人（無黨籍），涉嫌以每票600、1000元不等現金交付選民，並告知選民投票支持他，檢察官卓浚民昨指揮警調人員，對謝姓候選人住處執行搜索，並傳喚謝姓候選人、選民及證人共5人到案說明，選民及證人均坦承、指證並繳回賄款600元，檢方認為仍有深入追查相關賄選資金來源及其他未到案選民的必要，認為有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，今向法院聲請羈押禁見獲准。

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