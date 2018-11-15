接見法國友台小組 總統：台法攜手成新創科技大國

總統蔡英文（右）15日上午在總統府接見法國國民議會友台小組主席賽沙里尼（Jean-Francois Cesarini）（左），期待兩國能夠不斷深化夥伴關係。（中央社）

2018-11-15 15:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日上午接見「法國國民議會議員暨友台小組」主席賽沙里尼，感謝「法國國民議會友台小組」對台灣的長期支持，也期許兩國繼續在數位經濟領域合作交流，讓台法攜手成為新創科技大國。

總統致詞時表示，很高興在總統府再次接待賽沙里尼主席，也非常歡迎「法國國民議會友台小組」議員們來到台灣。今年7月，台法的國會外交創下了交流首例，我國立法院長蘇嘉全，成為史上第一位進入「法國國民議會」議場的台灣立法院院長。

總統說，當時蘇院長參訪國民議會，就是受到賽沙里尼主席的協助和接待。賽沙里尼主席還寫了1首名為「台灣」的歌來做紀念、展現台法兩國一起追求民主和人權的共同精神，非常感謝主席的用心和支持。

總統指出，賽沙里尼主席說「台灣是法國在亞洲自豪的民主兄弟」。我們很高興與法國共享民主自由人權的普世價值，也是彼此重要的合作夥伴。法國是台灣在歐洲第四大貿易夥伴，這兩年多來，兩國的互動也越來越密切。像是台北和巴黎之間的直航班機，到今年已增加到每週10班，顯示出雙方的民間交流和觀光持續提升。

總統提到，這段時間以來不論是在場的「法國在台協會」主任紀博偉，或是我國駐法大使吳志中，都積極開拓兩國的合作機會。今年我國科技部也與「法國在台協會」合作，大力促成新創交流，讓台法新創團隊能到彼此國家進駐學習，共同培育新創公司。