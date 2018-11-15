新竹市值得擁有一座好的總圖書館！林智堅提新總圖政策

新竹市長林智堅今天提出「新總圖書館」的政策，認為新竹市民值得擁有一座好的新總圖書館。（記者洪美秀攝）

2018-11-15 15:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市擁有所得高、出生率高、教育水準高及平均年齡低「三高一低」城市體質，爭取連任的市長林智堅今天發表「新竹市圖書館總館計畫」政策，將向中央爭取4億元經費，將已38年歷史的文化局圖書館原址打造成全新的總圖書館，林智堅說，新總圖書館除使用空間擴大，還會增加多元館藏、強化展覽功能與親子共讀空間，未來將成為城市新地標。

實踐大學建築設計學系老師王俊雄也獲邀講述圖書館的新趨勢與未來面臨的挑戰，對新總圖書館充滿期待，期待這是座孩子喜歡閱讀、大人樂於陪伴、自我成長、年輕人願意親近的全方位圖書館。

林智堅說，圖書館，是一座城市的文化基地，但竹市文化局所在的建築1980年設立，其中的圖書館1986成立，空間僅625坪，空間不足導致無法擁有更多藏書； 竹市公共圖書館每人可分配藏書冊約1.8本，但每人平均借閱量高達4.3本，是全國第三，僅次於台北市和台中市，顯然市民對於閱讀有更高需求。

林智堅說，他將借境日本太田市美術館、圖書館及國內高雄市總圖的空間規畫，做為新竹市未來總圖書館的規畫參考，其中高雄市圖書館為市民設計主題書展，讓閱讀更便利，且專為兒童設置的空間規劃，孩子擁友善的閱讀空間。

林智堅說，未來圖書館總館會是城市新地標，會以擴大使用空間、增加多元館藏、強化展覽功能與親子共讀空間等四大原則為目標，增加多元文化、童書及視聽資料，根據市民需求規畫主題書展與藝文展覽，並擴大親子共讀空間，讓孩子在舒適的環境閱讀。

林智堅說，日前拜會教育部時，總圖的計畫已獲教育部長葉俊榮高度肯定，「有信心能和其他縣市競爭，爭取到總圖蓋建經費。」更期許孩子能在書香環境中長大。

王俊雄說，他最近受文化部委託調查全國文化設施在各縣市的分佈，發現新竹市的文化設施數量雖足夠，但規模較小，新竹市確實需要一個規劃完善的總圖書館，而圖書館須跳脫「一個人」使用想像，未來將是能提供群體學習的地方，更是社交空間，可自在交流互動學習。