林佳龍烏日商圈掃街 預告「台中下一個4年會成為台灣崛起的中都」

2018-11-15 15:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選戰倒數，台中市長候選人林佳龍今天上午前往烏日明道花園城商圈掃街，受到攤商及民眾的歡迎，還有支持者得知林佳龍要來，特地騎機車到市場，就是要握林佳龍的手，林佳龍請民眾支持他，有信心台中在下一個4年會成為台灣崛起的中都，帶領整個中部共同崛起。

林佳龍今天帶著烏日大肚龍井第三選區的市議員候選人陳世凱、張家銨兩人到烏日明道花園城商圈掃街，沿途受到攤商歡迎，很多攤商紛紛贈送菜頭、蒜頭，並高喊「凍蒜」，搶著跟林佳龍拍照。

由於林佳龍14日晚上在烏日舉辦音樂會，今天又在烏日掃街，頗有要與號稱是」烏日媳婦」的盧秀燕別苗頭。

對此，林佳龍受訪時表示，烏日地區是他4年市政很有政績的地方，他特別定位副都心，現在不只高鐵台鐵捷運綠線三鐵共構，烏日也隨鐵路高架化延伸進行都巿更新，像前竹、九德區段徵收都順利進行，烏日過去邊陲化，現在是副都心，相信會贏得巿民的支持。

林佳龍表示，不管南漂北漂，全國各地都有漂到台中的，這樣代表台中市是一個充滿希望的宜居城市，台中市4年多來招商9000多億，現在失業率是6都最低，薪資所得成長也是6都最高。

他強調，在台中好生活，最主要也是找得到工作，此外，台中市也推了很多社會福利政策，像托育托老一條龍、青年的社會住宅，甚至是10公里的免費公車，都讓年輕人在台中居住可以減輕壓力，也因此人口會持續增加，這是一個最好的指標，所以他有信心，台中在下一個4年會成為台灣崛起的中都。

林佳龍指出，台中都市人口增加，工作也增加，平均薪資也在增加，根據1111人力銀行的調查，台中市民留鄉率是最高的，高達84.3%，原本台中市可能工作沒有那麼多、薪資沒有那麼好，可是這幾年經過市府對都市的規劃，交通便利、生活機能好，而且還成為台灣的智慧機械之都，從這次花博可以看出來，台中市各方面可以說是非常宜居的城市。

林佳龍指出，但人口增加也會衍生出都市發展的問題，如交通壅塞、治安惡化、環境汙染，因此這些年提出整體的區域計畫，大台中123也已經定案，前瞻預算也已經到位，所以台中市的生活品質相對於台北來講，同樣的薪資可以過更好的生活，台中市生活機能是全國最好，這也表現在市民的光榮感上面。

林佳龍強調，這次選舉，他有很重要的責任，是讓市民的光榮感可以呈現出來，他也會捍衛那些批評、抹黑台中的言論。