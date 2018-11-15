丁守中爆：韓感念柯才未幫他站台 韓國瑜回應了！

2018-11-15 14:29

〔記者楊心慧／台北報導〕高雄吹一股「韓流」，各地不少國民黨市長、議員候選人搶著希望高雄市長候選人韓國瑜幫忙站台，但外界好奇韓國瑜遲遲未與台北市長候選人丁守中合體，丁昨受訪說：「台北市長柯文哲對韓有知遇之恩，是因為柯文哲曾經請韓做北農總經理，我們也可以諒解。」韓國瑜今受訪坦言自己是重感情的人，「感念柯文哲對我的情，但丁是同黨同志，有同志的愛。」

針對外界好奇為何韓、丁至今為何都未合體，丁昨受訪說：「台北市長柯文哲對韓有知遇之恩，是因為柯文哲曾經請韓做北農總經理，我們也可以諒解。」媒體今天追問苦衷為何？丁則避談，僅說選舉還是要靠自己，全力拚博，跟市民、里長和議員一起同框，這才是最重要的。

韓國瑜在2012年12月上任，過去受訪時，韓國瑜坦言，國民黨內從來沒人像柯文哲一樣對他那麼重視，這點有和丁守中溝通過。

韓國瑜今受訪說：「感念柯文哲對我的情，但丁是同黨同志，有同志的愛，一個對老長官的情，一個是同志之間的情，所以現在到目前為止還沒有與丁有合體的動作。另外還有一個客觀上的因素，就是台北造勢活動剛好遇上高雄空汙大遊行，時間上喬不攏。」

針對丁說柯文哲曾經請韓做北農總經理，韓國瑜說，丁弄錯了，那時候是郝龍斌市長任內，「後來柯上來也對北農禮遇，我是重感情的人」。至於韓國瑜未來是否會北上與丁合體，韓則表示，由於選戰已經是最後倒數階段，應不會離開高雄。