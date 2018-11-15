韓、盧、侯台中合體 高喊六都過半

2018-11-15 14:23

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜、台中市長候選人盧秀燕、高雄市長候選人韓國瑜，今天早上難得在台中同框，不但以各自號碼喊出「1、2、3救台灣」、「3、2、1城市向前進」，3人並簽署「城市治理合作宣言」，高喊「六都過半，邁向全壘打」，在選戰最後階段相互拉抬，現場近千位支持者情緒high翻。

台中市選情膠著，為了在選戰最後關頭催票，並相互拉抬選情，抽中1號的韓國瑜、2號的侯友宜、3號的盧秀燕，今天上午在台中大里盧秀燕競選總部合體，昨晚才在高雄岡山舉行盛大造勢晚會的韓國瑜，一出現更讓現場近千位支持者情緒沸騰，現場凍蒜聲不斷。

韓國瑜說，高雄幅員遼闊，還有很多地方要跑，這是選前最後一次到外縣市支援，強調這是因對盧秀燕、台中和台灣的愛，稱讚盧秀燕當立委很認真，反空污、救經濟的訴求更是震撼全台，並說台中和高雄一樣有腹地、空港、海港，還有強大的製造業和農漁業，2地一定是未來可以崛起的2大巨人。

韓國瑜並批評民進黨執政這2年，台灣人過得很苦悶，造成「年紀大的懷念過去的榮景、中壯年擔心現在、年輕人害怕未來」的情況，拜託新北、台中、高雄民眾能支持，讓民進黨感受到執政是錯誤、偏差的，距離人民安居樂業的想法很遙遠，要大家拿出力量挽救台灣。

侯友宜則說，這是第一次參選，但是整個選戰過程，行政院、立法院、監察院、東廠﹑西廠全都出手圍上來，要大家出來主持正義，同時也再批民進黨深澳電廠政策反覆，建與不建充滿政治算計，強調11月24日是「正步」對「奧步」之戰，高喊：「1、2、3救台灣」，讓新北、台中、高雄一起迎接勝利。

盧秀燕則感謝2人在選舉繁忙的行程中，為了她、台中和台灣一起到台中合體，強調這場選舉不只是台中的地方選舉，而是台灣人民對蔡英文的選舉，人民要跟民進黨直球對決，並說這次要設定目標，6都至少要拿下3都，高呼「3人合體，6都過半，邁向全壘打」。

3人並共同簽署「城市治理合作宣言」，並說出3大重點為：1、就任市長後親自領軍成立「跨城市合作交流委員會」，每季舉行定期會議推動重大城市合作議題；2、就任市長後3個月內，針對5大優先議題訂出施政目標、數字管理，任期內持續以市民需求為優先增設項目；3、就任市長後不分黨派，積極推動擴大各縣市參與合作，同興共榮。

盧秀燕並以3人的特徵喊出「禿子、漢子、燕子，讓台灣人民有好日子」，在選戰最後關頭相互拉抬催票，現場群眾情緒high到最高點。

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