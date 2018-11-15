造假臉書烏龍指控？ 徐欣瑩批楊文科涉人格毀謗

徐營遭點名的陳姓團隊成員當場泣訴由於臉書及通訊軟體瘋傳，讓她飽受惡意回應及騷擾，甚至影響她的家人，質疑遭人格抹黑、網路霸凌。 （記者廖雪茹攝）

2018-11-15 13:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營，日前質疑民國黨徐欣瑩涉嫌造假臉書社團及粉絲團、並抹黑；徐營今早再次反擊，指對方烏龍指控硬貼標籤等錯誤，徐營遭點名的陳姓成員，更當場泣訴由於臉書及通訊軟體瘋傳，讓她飽受惡意回應及騷擾，甚至影響她的家人，質疑遭人格抹黑、網路霸凌。

對此，楊文科陣營表示稍後將回應。

徐欣瑩團隊發言人陳程振表示，楊候選人的指控有幾大錯誤，首先是設立該粉專及社團的人與徐營無涉，烏龍指控又拿不出實質証據；經查該社團並無抹黑文章或影片，是子虛烏有；團隊尊重每位團隊成員與支持者瀏覽網路及互動的自主意願，不能因為「加入社團」，就被打成是鬼。

被點名的陳姓成員也現身說明，表示楊陣營烏龍指控後，臉書及通訊軟體都瘋傳，讓她接到不少惡意回應及騷擾，甚至影響她的家人，講到心裡的委屈不禁當場哽咽。她強調只因為原本的新竹爆料公社有特定政治立場，她只是對不同意見的回應按個讚就被踢除封鎖，再搜尋就只能找到現在這個社團，偶爾看看內容，竟被對手人格抹黑。

徐欣瑩陣營表示，團隊尊重「符合法律規範」的網路自由，並呼籲楊候選人若認定該粉專刊登的內容有違法，請逕自提告，勿再烏龍牽拖徐欣瑩團隊。

楊文科陣營日前舉行記者會表示有網路社團及粉絲團造假與抹黑，除了將提告之外，並指名徐欣瑩陣營的陳姓、賴姓兩位成員及一位彭姓支持者有加入社團，懷疑徐營造假該臉書社團。