盧秀燕獅友後援會名單也造假？被冒名獅友斥：沒禮貌、胡亂來

2018-11-15 14:05

〔記者張瑞楨、陳建志／台中報導〕又造假？從反空污公投爆發上萬名死人連署，以及「反奧步律師團」成員被疑似造假的國民黨台中市長候選人盧秀燕陣營，上月18日成立的獅友後援會，也被爆名單可能造假，離譜的是，掛名總會長的陳天汶，竟不知自己是總會長，他感嘆說「同意才掛名，這是做人做事的道理」，更糗的是，被盧陣營掛名名譽總會長的柯棋三、陳啟中、張淦璋，早已是林佳龍獅友後援會的總會長或榮譽總會長，陳啟中抱怨「很沒禮貌」，張淦璋說「完全沒講（未徵詢），胡亂來，害我被獅友揶揄」。

對此，盧秀燕陣營至今天（15日）下午2時尚無對此做出回應。

民進黨台中市長候選人林佳龍率先於8月11日，成立「C1區（台中市）獅友挺林佳龍後援會」，總會長是柯棋三，榮譽總會長11人，包括陳啟中、張淦璋，事隔2個多月，國民黨台中市長候選人盧秀燕，也於10月18日成立「大台中地區獅子會獅友力挺盧秀燕後援會成立大會」，總會長是陳天汶，24位名譽總會長中，竟也包括柯棋三、陳啟中與張淦璋。

柯棋三說，盧陣營沒有事先徵詢，沒邀請參加成立大會，也沒有給證書，就把他掛名，「沒意思」、「至少告訴我一聲」，尷尬的是，他早已是林佳龍陣營的總會長，他強調，林佳龍獅友後援會成立當天，他還上台授旗與致詞，對於盧陣營的行為，他說，獅友不想涉入政教爭議，也不想得罪人，「我覺得無奈」。

陳啟中則說，盧陣營沒事先徵詢，也沒邀請出席成立大會，卻將他掛上名譽總會長，「很沒禮貌」，對於盧陣營的行為，「我們也沒辦法，只好不理會，也不會去（盧的總部）」；張淦璋頗不悅說，「胡亂來，完全沒講（未徵詢）」，害他被獅友揶揄，前陣子獅友聚會時，被盧陣營掛名總會長的陳天汶，還向獅友抱怨「不知情」。

記者向陳天汶求證，他說，盧陣營有派人徵詢是否「掛名」，但未提及總會長一事，當時他健康欠佳，自認卸任已久，沒有影響力，僅同意掛名一般職務或會員，卻沒想到竟是掛名「總會長」，曾任中市議會副議長的他說，選舉掛名是常見之事，但一般情理，要徵得同意才能掛名，他以前擔任民代時，「都是親自去邀請，同意才掛名，這是做人做事的道理」。