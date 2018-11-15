選前衝衝衝 12場晚會加碼4場「玩趣總動員」

蘇貞昌辦公室公布12場造勢晚會，衝向勝利。（記者何玉華攝）

2018-11-15 14:00

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌為宣傳「親子體驗博物館」政見，舉辦的「玩趣總動員」園遊會備受好評，從原本兩場不斷加追，今（15）天辦公室宣布，將於17、18兩日再加碼四場，分別在新店、三峽、汐止、三重舉行，讓更多家長可以帶著孩子來體驗。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，「玩趣總動員」最初只規畫辦理板橋、中和各一場，反應熱烈後，又在三峽北大特區、土城、林口、蘆洲等地區辦理，為了讓更多家長有機會體驗，17日下午1點半到5點，將在新店大豐國小、三峽中華路黃昏市場停車場，18日下午1點半到5點，在汐止火車站前廣場、三重集智綠地（五華街、三賢街口）再舉辦四場次。

另一方面，總部安排的12場選前晚會造勢活動時間表也出爐，分別是16日晚上在淡水捷運站後方廣場，17日分別在樹林四維路、林口社區運動公園，18日分別在蘆洲三民高中、土城海山捷運站前廣場，20日在鶯歌正義新村籃球場，21日分別在新店央北三路集斯馨一路口停車場、汐止區公所廣場，22日在新莊體育場陽光草坪、雙和南勢角捷運站旁，23日選前之夜在三重市前街及板橋第二運動場，共舉行12場。

其中，18日在蘆洲「會做事連線」晚會，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅將再度站台；22日在新莊體育場陽光草坪｢金會做事之夜｣晚會，將邀請：金曲獎得主董事長樂團、詹雅雯、打狗亂。