徐榛蔚赴太巴塱祭祀廣場造勢 原青「砍草」嗆還部落主權

國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚今早到太巴塱部落祭祀廣場，和光復鄉長候選人林清水聯合舉辦造勢活動，但有部落青年在會場旁「砍草」表達不滿，籲請政治人物不該將神聖祭祀場地「政治化」，應還部落主權、主體！ （記者王峻祺翻攝）

2018-11-15 14:08

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨花蓮縣長候選人徐榛蔚今早到太巴塱部落祭祀廣場，和光復鄉長候選人林清水聯合舉辦造勢活動，但有部落青年憂心會被外界解讀成族人都支持特定候選人，昨除在網路發聲明連署反對，今還到會場旁「砍草」製造鋤草聲，籲請政治人物不該將神聖祭祀場地「政治化」，應還部落主權、主體！

選戰倒數9天，徐榛蔚今南下太巴塱部落與林清水聯合拜票，但因造勢會場選在「祭祀廣場」，引來部落青年不滿，認為祭祀場域是族人日常生活的公共空間，主張候選人不該讓這樣神聖的地方被政治化。

徐榛蔚在致詞時，強調「原住民過去沒有文字，透過生活文化及歌舞傳承先人智慧，令人感動，還提到前花蓮縣長傅崐萁時任立委時，就支持並知道部落自治重要性，極力發展部落特有文化保存。」但這些話伴隨一旁的抗議鋤草聲，聽在部落青年耳裡格外諷刺。

太巴塱部落青年團Osay表示，太巴塱部落祭祀廣場，向來是部落族人舉行ilisn（豐年祭）的場地，雖屬公共空間，但選舉期間太巴塱部落各級候選人也沒人會在祭祀廣場舉辦造勢活動，可見部落族人都有共識，不會做出不尊重部落主體性與文化的踰矩行為。

Osay指出，部落青年感到錯愕且憂心會被外界解讀成部落族人都支持特定候選人，於是在網路社群「我是太巴塱之魂」發布聲明與網路連署，希望政治人物與候選人都能尊重部落主體性，不要再以部落團結名義舉辦造勢活動，出現讓部落有為特定候選人背書的嫌疑。

民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫說，徐榛蔚無視部落青年們現場反彈聲浪，依舊強行舉辦造勢活動，對於這樣的「鴨霸」行徑，「實在非常痛心！」太巴塱是文化保存非常完整的部落，族人不僅長年用心傳承、發揚部落傳統，更對歷史文化擁有高度榮耀感，絕不容許任何行政單位輕蔑、踐踏。

徐榛蔚陣營目前則暫無回應。