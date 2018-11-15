天氣轉涼陳歐珀青年軍發暖暖包 選前要發3萬個

2018-11-15 13:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］天氣逐漸轉涼，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀青年軍，設計農民曆貼紙與咱是宜蘭人暖暖包，9日開始至台北及宜蘭的各大轉運站發放，暖暖包預計要發出3萬個，至今日已發出兩萬多個；陳歐珀青年軍發言人于閔如說，青年軍要用年輕人的方式在力挺陳歐珀。

青年軍身穿「咱是宜蘭人」T-SHIRT，至台北科技大樓、台北市政府、台北車站礁溪、宜蘭及羅東轉運站，發放貼紙與暖暖包；于閔如表示，暖暖包是一項冬天很實用的小物品，尤其宜蘭的冬天十分濕冷，暖暖包相較於一般其他文宣小品，更能獲得民眾青睞。

于閔如指出，暖暖包上面的貼紙有陳歐珀青年軍的標語「咱是宜蘭人」象徵我們宜蘭的外地遊子出外時都很驕傲的大聲說出我們是宜蘭人。

于閔如指出，另一面貼紙則是貼上一般農民曆上面的宣傳，彙集年輕人想法，鼓勵民眾返鄉投票。此外，青年軍設計自己的T-SHIRT用自己的標語，貫徹到各方各面，青年軍就是要告訴民眾陳歐珀能傳承宜蘭的光榮驕傲感。

于閔如說，陳歐珀的青年軍有別於一般傳統組織的宣傳，會帶入更多年輕人的巧思設計，要用不同宣傳策略與目標族群吸引關注，尤其年輕人就是宜蘭的未來，青年軍的存在與意義就是要打出另類選戰風格，用年輕人的方式，力挺陳歐珀。