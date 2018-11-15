柯媽指先罵人 姚文智：這場選舉跟她應該沒關係

2018-11-15 13:23

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲母親何瑞英今天說，民進黨市長候選人姚文智先罵柯「潑猴」，才會回批姚「沒路用」等話。姚今回應，柯媽媽應該誤會了吧？這場選舉跟柯媽媽應該沒關係，強調自己不是罵人，而是檢驗現任市長，且柯累積很多問題都沒交代，「明天代她兒子回答好了」。

媒體今天上午問柯媽，姚文智說她罵他沒路用‧，姚媽獨自關在陰暗客廳裡面生氣，柯媽則反問：「為何要關在陰暗角落生氣？姚也有罵我們潑猴，但我們是人耶。」另外，有媒體問到姚文智的媽媽人氣較好還是自己？柯媽反酸：「當然是姚文智，姚文智人氣很高，因為姚會罵人。」

媒體接著問，姚說柯媽罵他沒路用讓姚媽關在陰暗客廳裡面生氣，柯媽則反問：「為何要關在陰暗角落生氣？姚也有罵我們潑猴，但我們是人耶，麥安捏。」

柯媽強調：「我有原則，不會先罵人，若先罵人我就是不對，我們不能先罵人，就是因為記者和我說，我才會生氣地這樣說，我不會罵人。」

姚文智今天上午稍後受訪表示，柯媽媽應該誤會了吧？這場選舉跟柯媽媽應該沒有關係，這場選舉市民在意的是對市政的檢驗，有多少事情沒有回答？舉凡標榜還債520億、宣稱關帳卻繼續募款、市政乏善可陳、國安會文稿事件流淚說謊、大巨蛋案、5大弊案不了了之。

姚文智強調，這不是罵人，難道市民不需要在選舉時，了解現任市長到底做了多少事情嗎？難道柯媽媽不知道很多市政建設乏善可陳嗎？都是有憑有據質疑，柯媽媽應該回去跟柯市長討論，明天代她兒子回答好了。

姚文智說，是柯文哲先罵別人選舉募款「撈到最後一秒鐘」，長期罵別人有2本帳，結果柯自己2014年、2018年都對外宣稱關帳卻繼續募款。

姚強調，講的都是公共政策，或是一個市長必須檢驗的地方，何況這些都是柯文哲先罵人；另外，10日辯論會後，柯文哲造謠，扭曲自己的提出「東區大公園」的主張，要不要道歉呢？還有，自己也說過競選支出多於柯2倍多，柯卻對外說，「兩大黨花費比較少，你們台灣人信嗎？」這不是造謠，什麼是造謠呢？

姚文智還說，柯文哲累積很多問題沒有回答，「如果無法回答，請柯媽媽幫你回答好嗎？」