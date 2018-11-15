彰縣長選舉政見會火藥味濃 互指對手抹黑、膨風

彰化縣唯一一場縣長選舉電視公辦政見會，今天在新頻道有線公司舉行，5選將全員到齊，由左而右為洪敏雄、黃文玲、魏明谷、王惠美、白雅燦。（記者張聰秋攝）

2018-11-15 13:32

〔記者張聰秋／彰化報導〕下週六就要投票了，彰化縣唯一一場的縣長選舉電視公辦政見會今天登場，5位候選人首度同框火力全開，民進黨魏明谷抨擊國民黨王惠美沒愛心，拿不出社福政策，當縣長不夠格；無黨籍白雅燦質疑王惠美南彰化蓋捷運騙選民；王惠美也批評中央和縣府耍陰，阻撓彰化鐵路納入前瞻基礎計畫，玩弄彰化人，政見會火藥味重。

首先發言的魏明谷闡述其兌現社福、交通政見，勾勒打造幸福、風光大縣的願景，以其拆除二水五星共產廟、八卦山脈花壇禁採砂石、協助台化轉型讓彰化空氣變乾淨，強調自己是有執行力和願意負責、有魄力的候選人，他更以中國霸凌干預台灣選舉，要選民認清事實、要選對人，並向王惠美下戰帖，邀請對方公開辯論政見，讓鄉親分辨政見真假，做出理性決定。

魏明谷說，他任內兌現163政見，只有5項政見進行中，如369重陽敬老禮金、水井不收費、疼子333、綠能午餐和長照計畫等等都做到了，對手卻一再中傷、抹黑，就連中央統籌分配稅款全國排名第7和爭取一般補助款全國第3，有數字可查證的東西也會被抹黑，反觀王惠美並沒有提出社會福利政策，殘障、弱勢、長者、兒童該如何照顧？一個沒愛心的人是沒資格當縣長！

魏明谷以其提出「3橫3縱3鐵3橋」的田字型公路網的交通建設，反擊王惠美「1軸1環雙樞紐」交通政見，並質疑台化廠區懸掛王惠美競選旗幟卻不讓他掛，要鄉親想清楚誰才是真正會反空污，「千萬不要再讓台化冒黑煙！」

魏明谷說，要打造彰化縣30分鐘生活圈，要先把公路建設做好，再考慮蓋捷運，王惠美卻說要先蓋捷運，作法本末倒置，南彰蓋捷運是天方夜譚也會成蚊子捷運。

王惠美喊出改造彰化、翻轉彰化口號，闡述其爭取彰化鐵路高架化納入前瞻計畫和提出南彰蓋捷運的願景，她抨擊彰化人口流失、競爭力下滑，就是縣政缺乏整體前瞻性的規劃，吸引不了新興產業進來，人才留不住，稅收減少、加上行政效率低落，近幾年統籌分配款又是最後1名，只能靠出賣土地增加財源。

王惠美左批中央阻撓、嘲諷其鐵路高架化納前瞻，右諷魏明谷「3橫3縱」公路網是前人種樹、膨風政策，打造風光大縣就業人數和技術移轉，理想與現實落差大，她說，彰北有捷運，為何彰南不能有？彰南人不能當二等公民，彰化要南北均衡發展，她喊出彰南要捷運，總統蔡英文也喊出南投有捷運，開發捷運才能帶領彰化走向未來。

無黨籍黃文玲、白雅燦、洪敏雄在闡述政見同時，矛頭指向綠藍陣營，要選民票投無黨無派無包袱的候選人，讓彰化不一樣。黃文玲抨擊魏明谷離岸風電和綠能午餐是膨風政見，批評王惠美南彰蓋捷運，短時間根本不可能執行，這不是騙選票嗎？她呼籲鄉親讓白色力量在彰化崛起，推翻藍綠高牆。

白雅燦質疑南彰捷運是天文數字經費，會拖垮縣庫。洪敏雄勾勒推動彰化縣為AI智慧工業城，砲轟鹿港和美水五金產業聚落廢水污染問題，王惠美當鹿港鎮長都解決不了，魏明谷任內也沒有具體作為，鄉親不要再陷入藍綠泥淖之中，給無黨候選人一個機會。