柯P掃街「巧遇」高嘉瑜 遭逼問「支持誰最高票」

台北市長柯文哲15日前往內湖路一段737巷掃街，向攤商、民眾拜票。（記者簡榮豐攝）

2018-11-15 13:05

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上午赴內湖區傳統市場掃街，「友柯」親民黨議員黃姍姍全程陪同，時代力量議員候選人蕭新晟也緊隨在旁，接著更與民進黨議員高嘉瑜在內湖737巷市場巧遇，被高嘉瑜追問，「市長你支持誰最高票當選？」讓柯文哲只能尷尬稱，都是好朋友。

柯文哲上午8時半起於湖光市場掃街，黃姍姍與蕭新晟的競選團隊大陣仗陪同，雖受到攤販、民眾熱情歡迎，但仍遇到幾位抗議重陽敬老金的年長，抨擊「你（指柯）媽在新竹都有領」，甚至因柯曾「女性同胞不化妝上街嚇人」比喻對美學堅持的發言失當，還被嗆稱「你媽擦得跟唱平劇一樣」，隨後另有中年男子出面抗議，但柯均未回應。

隨後柯文哲轉往內湖737巷市場拜票，與原先在成功路、民權東路口拉票的高嘉瑜在市場「巧遇」，儘管黃姍姍就站在旁邊，高嘉瑜仍劈頭就問「市長，議員你支持幾號？」柯回應稱，都是好朋友。但高嘉瑜接著比著自己的競選號碼稱「不行啦，一定要選一個。」

由於柯文哲曾在議會向高嘉瑜承諾「要讓妳拿港湖最高票 」，因此高嘉瑜當場追問「最高票是誰？」但柯尷尬未回，讓高笑稱「你完蛋、你死定了你，大家都在看你，說話不算話喔。」讓柯無奈表示，「這跟問人家說，要先救妳媽媽，還是先救妳太太一樣難的題目。」

但旁人問高嘉瑜「市長要支持誰？」，高立即回應「當然是民進黨的候選人阿」，卻被反虧「可是妳心裡不是這樣想的」。