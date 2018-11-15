「北漂、南漂」都進台中 「中漂」青年出面挺林佳龍

「中漂」青年蔡孟佳（由左至右）、黃郁如、古明弘、李俊志，為市府青年政策背書。（記者黃鐘山攝）

2018-11-15 12:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中每年增加2萬多人，成為台灣第2大城的「宜居城巿」，市府也推動各項青年政策，讓台中成為年輕人留鄉工作意願最高的城市。4位7年級青年今日現身林佳龍競選總部，肯定台中及市府青年政策，直呼「第二大城、幸福加乘」。

「北漂、南漂」其實都漂進台中！林佳龍競總發言人林尚賢說，市府持續推動「青年加農、賢拜傳承」計畫、「摘星計畫」、「托育一條龍」、重要交通建設等各項城市發展，在產業面結合創新，友善多元更宜居，都是吸引年輕人返鄉或外來到台中的重要原因。

到場力挺的青農蔡孟佳曾「北漂」8年，也曾至屏東學種小番茄，台中推動「青年加農、賢拜傳承」計畫，去年全家搬回台中，經媒合跟賢拜趙燿烽學習養蜂。除學習到養蜂相關專業知識，也與其他青農朋友共同合作，在生產、整合行銷方面共同努力。

創業青年黃郁如則說，曾到台北、中國工作及國外留學7年，但還是喜歡台中的生活環境、交通條件、氣候宜人，所以回台中參加摘星計畫，投入喜愛的手作皮件，實現開店理想，她大力肯定青年補助政策也希望延續、擴大，幫助更多青年創業、實現夢想。

返鄉青年李俊志曾到高雄、美國讀書及在台北工作共13年，近幾年回到台中創業，從事有關搏擊運動的相關產業；他2個孩子也受惠「托育一條龍」補助，他更用股票來比喻台中是非常有潛力的「成長股」，相信許多正面鼓勵，對年輕人會有很大幫助。

青年加農學員古明弘表示，曾在台北工作6年，更精進在菇類的知識及技能，回到台中參加「青年加農、賢拜傳承」計畫，透過媒合認識賢拜王國順。結訓後，持續在栽植菇類領域上發展，並組成「台中市親農運銷合作社」發展農產品集貨及銷售業務。

林尚賢說，他「北漂」後到台中定居，因為交通建設串聯、社福相關政策推動，台中躍升成為全台第2大城，尤其是托育一條龍、托老一條龍，以及升級版的敬老愛心卡等措施，照顧孩子、提供長者實質照顧，台中花博具體成果也提升台灣的國際競爭力。