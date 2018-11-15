農業外交！APEC主辦國巴紐荒地種出台灣米

台灣技術團教導巴布亞紐幾內亞當地農民更先進的農業技術，以提高農產量。（中央社）

2018-11-15 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於本週末在巴布亞紐幾內亞登場，身為主辦國的巴紐，8成人口靠農業自給自足，但農業技術較原始。台灣技術團近年來在巴紐舉辦培訓計畫，教導當地農民先進的農業技術，每年指導近300人，也讓台灣米成為當地的主食。

綜合媒體報導，1999年，台灣與巴紐曾有正式外交關係，但僅維持16天就宣告斷交。然而，台灣仍透過各種方式深化與巴紐的關係，在農業交流上，2015年開始，台灣駐巴紐技術團在首都莫士比港與第2大城萊城設立農民培訓中心，將台灣的農業技術傳授給當地農民。

2015年開始為期6年的農民培訓合作計畫，每年平均能教導200至300名當地農民先進的農業技術。除了教導當地農民種植「台中秈10號米」，也成功讓當地的主食從地瓜、芋頭改變為稻米，還讓當地由粗放農業進入規劃型農業，平均產量增加5成。

財團法人國際合作發展基金會駐巴布亞紐幾內亞技術團團長方再秋受訪指出，巴紐居民過去都是以傳統方式種植，沒有耕耘的概念，「都是在住家周邊隨便挖一挖就種植了」，透過台灣的技術團訓練，不但能讓產量自給自足，還能有一半銷售到市場。