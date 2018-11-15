不捨媽媽「關在陰暗客廳發抖...」姚文智哭了！

姚文智提到母親，難掩激動情緒。（記者劉信德攝）

2018-11-15 12:29

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今上午前往市場掃街，太太潘瓊琪二度陪同。姚被問到媽媽是否會從「陰暗客廳」走出來，姚情緒激動，憶起自己遭市長柯文哲母親痛罵後，很不捨自己媽媽形單影隻、悲憤交加的情緒，潘則在姚身旁替姚拭淚，不捨神情溢於言表。

姚文智10日在電視辯論會上表示，今年重陽節，遭爭取連任的市長柯文哲母親何瑞英罵「沒路用、學問沒有柯文哲高、秤秤自己斤兩」後，當天自己的母親難過不已，整日氣到「關在陰暗客廳發抖」。

姚文智今天上午前往重慶市場掃街拜票，太太潘瓊琪二度陪同。媒體受訪詢問姚，今天天氣好，姚媽媽是否會從「陰暗客廳走出來」？姚文智哽咽說，被柯母罵的那天很難過，那天是重陽節，父親去年過世，想到媽媽的感受，一個人在老房子陰暗的客廳，就覺得很難過，真的很捨不得。

姚文智說，2014年爸爸還在世時，父母都很無私支持柯文哲，但挨罵那天，媽媽重陽節一個人孤單在家裡看電視，連客廳的燈都沒有開，就一個人生氣，直到當天色黑了，還是一個人孤單坐在那裡。

講到此處，旁邊的支持群眾，高喊「姚文智加油！加油！」，潘瓊琪也在旁幫忙拭淚，安撫姚的情緒，不捨神情溢於言表。