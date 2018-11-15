慶台馬建交20年 外長吳釗燮將出訪馬紹爾

2018-11-15 12:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕今年逢我國與馬紹爾群島共和國建交20周年，外交部長吳釗燮下週一將訪問馬紹爾，出席11月20日的建交紀念慶祝活動。由於馬紹爾總統海妮剛挺過中國所煽動的不信任案危機，此次出訪是否與固邦有關？外交部今天對此表示兩者無關，出訪籌備約半年，是逢十都會舉辦的慶祝活動。

我國與馬紹爾於1998年建交，今年逢建交20周年。馬紹爾群島總統海妮今年7月訪問台灣，兩國政府簽署「國民互免簽證協定」，此協定經過兩國內部程序後，將自本11月19日起生效，我與馬紹爾互相給予對方國民入境免簽證待遇。

外交部亞太司長葛葆萱今天在例會中進一步指出，外交部長吳釗燮在馬紹爾外長席克邀請下，11月19日至21日將率團赴馬國出席「台馬建交20周年」慶祝活動。葛葆萱說，這次代表團除了外交部人員外，也有衛福部雙和醫院、外貿協會、海委會與海巡署等單位代表同行。

葛葆萱表示，吳釗燮在馬紹爾停留期間，將晉見海妮、會晤內閣，也將拜會反對黨，出席「台馬農業技術合作成果展」，見證台馬兩國海巡單位在我國海巡署「巡護七號」艦上進行救生救難聯合演練，也將出席馬久羅醫院「傷口照護中心」與「防治非傳染性疾病運動設施」的啟用儀式。兩國外長並將代表兩國政府簽署「警政合作協定及戰略合作夥伴關係架構文件」。

媒體問及，馬紹爾總統海妮近日才挺過中國煽動反對派議員所發起的不信任投票危機，穩住執政，此時出訪與鞏固邦交有無關聯？葛葆萱回答表示無關，11月20日是建交20週年紀念日，是逢十都會大規模慶祝的活動，已經安排6個月了。

對於中國挖角我南太友邦、甚至影響他國內政的陽謀，葛葆萱則表示，外交部不會評論其他國家的內政，但當然關注到所有友邦都有類似情況，中國大陸一直在企圖影響、改變邦交國與我國的關係。葛葆萱強調，外交部將全力鞏固、維護邦交，透過福國利民的合作計畫，希望當地百姓能夠了解「我們是真朋友」。