獨家》抹黑、造謠加上「白色恐佈2.0」旗山人火大啦

一群旗山鄉親自掏腰包做看板，力挺陳其邁。（記者黃佳琳攝）

2018-11-15 12:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長選情白熱化，今天在旗山車站大仁街和大同街口，出現一面「火大啦，我是高雄人，我全力挺陳其邁」的廣告看板，據了解，這塊看板雖署名「在地高雄人」，但實際是一群旗山在地鄉親自掏腰包所做的看板，為何不願具名？他們說，這次韓粉和網路義勇軍太可怕，他們不是名人，只是一般小老百姓，無力也無法承擔「白色恐怖2.0」的攻擊。

這群旗山在地人說，在親中媒體和國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營推波助瀾下，抹黑、造謠等不實言論四處散播，看在老一輩的旗山人眼裡，心中不禁浮現50年前國民黨主導的「剝蕉案」，當年這起案件導致旗山香蕉出口市場嚴重受到打擊，香蕉出口賺外滙的黃金時期也宣告結束。

今年6月間，國內香蕉因產量激增，價格跌落，國民黨文青工作會、南投縣黨部在臉書惡意傳播公共電視節目「我們的島」在2007年前所拍攝到香蕉傾倒畫面，事後雖然道歉，但已傷害旗山蕉農甚深。

陳其邁陣營11日在旗山舉辦造勢晚會，晚會結束之際，主持人邱議瑩感動3萬名到場支持群眾不離不棄，一句「大家攏某離開」（大家都沒離開），竟又被親中媒體和韓粉扭曲為「大家攏麥離開」（大家不要離開）。

「白色恐怖2.0」的攻擊也出現在導演柯一正、小野及慈善歌手詹雅雯等人的身上，現在只要有一絲絲不利於韓國瑜選情的聲音出現，大批網軍隨即出動，肉搜、起底、漫駡、造假不斷，目的就是要造成寒蟬效應，讓想說的人不敢說，敢說的人為了保護家人也不願說。

從早年國民黨為了一己之私的「剝蕉案」，到近日選情激化，抹黑、造謠等不實言論四處散播，眼見國民黨有機會攻下高雄這座民主聖地，這群熱愛高雄、旗山這土地的旗山人終於看不下去，自費製作大型看板，要用心裡最深切的怒吼，喚醒民眾的理智，不要再被華麗不實的言語欺暪，選出真正熱愛高雄這塊土地的領導者。