選情告急 柯文哲：台北有機會 台灣才有機會

台北市長柯文哲（左二）15日前往內湖路一段737巷掃街，向攤商、民眾拜票，民眾送上鳳梨等預祝當選。（記者簡榮豐攝）

2018-11-15 12:12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲與國民黨候選人丁守中選情拉近，面對選情回歸藍、綠對峙。柯文哲坦言情勢不利，他也說，台北是台灣最領先的城市，最早開始讓藍、綠以外可生存，所以台北有機會，台灣才有機會。

由於選情受到丁守中威脅，傳柯文哲也對選情感到焦慮。柯文哲上午赴內湖區各市場掃街，被問及藍綠對峙氣氛，是否對柯不利？柯坦言，對啦，他也在想，整個台灣還是有城鄉差距，台北還是台灣最領先的城市，整個政治發展起來，台北市最早開始有辦法讓藍、綠以外的東西生存，所以才有人在講說，是不是給台北一個機會，台北有機會，台灣才有機會，他看高雄像打成這樣，就是藍綠的激烈對抗。

柯文哲也說，他還是有可能（會輸）啊，怎麼不可能，他自己也很誠實的算過，其實政黨最後催票還是有他的實力，因為里長、後援會這種組織，算一算，依他上一次的經驗，政黨催票時還是有拉回一定選票的實力，除非他贏第二名超過一定比例，不然這裡拉一點、那裡拉一點，他就輸掉了。

至於，日前傳出柯文哲評論，國民黨高雄市長候選人的韓國瑜的網路聲量為「虛」。柯文哲駁斥稱，他沒有說韓虛，其實韓國瑜的聲量，就他們這種長期研究大數據的人來說，會覺得上升速度太快。

柯文哲說，他本來是大學教授很喜歡研究數據，但因為在選舉期間，實在太忙沒時間研究，選後再好好研究一下，因為一般做網路大數據分析，要查蒐尋器、IP地址、甚至要看發文時間，查看是否為人工輸入，其實中央研究院有一組大數據研究中心，常常在研究這個，選舉只剩下10天，這個現在來不及討論。