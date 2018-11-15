接受廣播訪問 韓國瑜：外縣市站台今天最後一場

2018-11-15 11:54

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今日到台中，與台中市長候選人盧秀燕、新北市長候選人侯友宜合體，而他在接受台中廣播專訪時表示，這應該是他選前最後一次到外縣市站台，他從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水開始，沒有想到會走到今天這樣，他也體會到民心思變如颱風一樣越捲越大，因此要給人民希望。

韓國瑜今日接受台中廣播「快樂歌聲」節目主持人文平電話連線專訪，韓國瑜說，他今天到台中最主要的目的，就是向台中市民推薦盧秀燕，這應該也是他選前最後一次到外縣市站台。韓國瑜表示，他從一碗滷肉飯、一瓶礦泉水開始，真的沒有想到會走到今天這樣，他看到基層民眾過得很辛苦，深深體會強烈的民心思變，如同颱風一樣越捲越大，因此他要給人民宣洩的管道，給人民希望。

韓國瑜說，過去他的個性很衝動，但現在和過去不同，他參選以來面對相當多的抹黑，都是靠修養去面對，他認為民主政治應該進入另外一個層次，不能每次選舉就罵來罵去，如果每到選舉只有抹黑，民主要怎麼進步。韓國瑜強調，他真心希望打一場高格調的選戰，所以都忍耐下來了，不過，其實自己都在肚子裡偷偷罵。

而對於主持人文平詢問，盧秀燕雖然沒有韓國瑜那麼大的氣魄，但也非常打拼，在這樣的情況下要怎麼進一步拉抬選情？韓國瑜說，他和侯友宜及盧秀燕合體，就是展現團結氣勢，給老百姓一個希望，這是希望的氣勢，要讓台中市民感受到，讓盧秀燕當市長，台中未來會更棒。