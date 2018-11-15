17場活動只花34萬？ 丁守中競選經費明細被嘲笑...

有網友質疑，丁守中辦17場造勢活動竟然只花34萬元，而且場地租金只花63200，實在太便宜。（資料圖）

2018-11-15 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中公布競選經費明細，遭爆競辦中有6人的工資僅2萬元，還疑似未投保勞健保，且競辦4發言人疑似無薪無保險。而今（15）日更有網友質疑，丁守中辦17場造勢活動竟然只花34萬元，而且場地租金只花63200，「丁守中這麼厲害，難怪可以找到20K沒有勞健保的競辦人員跟0K發言人！」

網友在PTT發文，整理丁守中5/15至10/15的行程，指出總共有17場造勢活動，而根據丁守中公布的競選經費明細，花費總金額是34.4萬元，直呼實在太便宜！其中最花錢的竟然是背板製作費用258,072元，唯一跟器材有關的就只有行動擴音機，花了2,100元租一次而已，而且17場造勢活動，場地租金竟才63,200元。

「搭舞台？不用錢！喇叭？不用錢！燈光？不用錢！場地租金？17場才63,200元！有夠便宜！」、「丁守中這麼厲害，難怪可以找到20K沒有勞健保的競辦人員跟0K發言人！」

此文一出也引來許多網友回覆：「會信丁丁明細的真的是腦殘無誤」、「不要跟我說都是做義工的，免費」、「國民黨低估台北市民的智商」、「成本控制之神，這去產業界還不飛天」，但也有人表示：「要你管！我家丁丁就是省錢干你們屁事！」