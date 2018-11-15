誰人氣高？柯媽反酸：姚文智人氣高！因為他...

2018-11-15 12:05

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰進入倒數階段，台北市長柯文哲的媽媽何瑞英、柯爸柯承發今一早陪松山、信義區議員候選人洪士奇掃街拜票，媒體問柯媽，民進黨台北市長候選人姚文智說她罵他沒路用，讓姚媽關在陰暗客廳裡面生氣，柯媽則反問：「為何要關在陰暗角落生氣？姚也有罵我們潑猴，但我們是人耶。」

柯媽助選到處走透透，替柯搶票。媒體詢問，最近連續跑多場，是否會累？柯媽表示，選舉不付出怎麼可以，就是要認真，讓人認識，人家才會支持。至於為何不和柯掃街？柯媽說：「柯自己會去掃，我掃我的，但我都和人家說要支持四號柯文哲。」

目前傳出柯文哲選情緊繃，與丁守中拉鋸，柯媽則說，選舉是由天不由人，選不選得上要看眾人，不是我們自己說了算，眾人給我們支持、神明幫忙就會中，當然也很有信心勝選。

有媒體問到姚文智的媽媽人氣較好還是自己？柯媽反酸：「當然是姚文智，姚文智人氣很高，因為姚會罵人。」媒體接著問，姚說柯媽罵他沒路用讓姚媽關在陰暗客廳裡面生氣，柯媽則反問：「為何要關在陰暗角落生氣？姚也有罵我們潑猴，但我們是人耶，麥安捏。」

柯媽強調：「我有原則，不會先罵人，若先罵人我就是不對，我們不能先罵人，就是因為記者和我說，我才會生氣地這樣說，我不會罵人。」