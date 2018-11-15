內湖市場拜票 柯批丁、姚「心中只有藍綠 、只有陰謀」

2018-11-15 11:59

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市選舉投票倒數9天，面對國民黨台北市長候選人丁守中指控白綠合謀、民進黨台北市長候選人姚文智指控操弄「棄保」，台北市長柯文哲今控訴稱，在台灣政治的藍綠兩極對立氛圍下，丁守中跟姚文智的話，眼中只有藍綠，心中只有陰謀論、手上只有貼標籤，讓他只能啞巴吃黃蓮。

柯文哲上午赴內湖區湖光市場、737街與西湖市場掃街，期間受訪，談及台北市長選情，醞釀出「棄保姚文智」氛圍，而丁守中批評白綠合謀，還稱「蔡英文是詐騙集團首腦，而姚文智只是車手」一事。

柯文哲嘆氣稱，這也是一個台灣20幾年來的政治現況，因為在兩極對立狀況下，常搞到很多政治人物眼中只有藍綠、心中只有陰謀論、手中只有貼標籤，但講人家壞話，自己也不會變好，罵來罵來其實沒有必要，選舉中雖然沒有辦法百分之百，但盡量往正面的方向前進，讓這種罵來罵去的盡量減少、自勉勉人啦！

柯文哲也強調，他也不敢講什麼政治統獨完全不重要，但他還是在想說，能不能建立一個比較公平正義、吃苦耐勞，除了統獨意識外的價值，這4年來，他一直沒有什麼重大工程被人批評疑雲重重，也沒有一個首長因為弊案離職下台，意思就是說，「我在美國住過，滿羨慕人家那種，政治上比較正直、比較公平、比較不會「豪洨話」（台語）說來說去，歐美國家那種比較文明的政治。」

另柯文哲夫人陳佩琪臉書發文「沒有人須要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇」 」，被姚文智解讀為「柯文哲透過太太操作棄保」。柯文哲也說，從丁守中跟姚文智的話，還是那句話，眼中只有藍綠，心中只有陰謀論、手上只有貼標籤，所以不管怎麼看都看成那樣，這沒辦法，他不管做什麼，雙方都在說什麼陰謀論，從小野事件到這個，他都是啞巴吃黃蓮，算了、算了，越描越黑。