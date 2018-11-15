北漂青年返台中 肯定中市青年、社福政策

返鄉青年蔡孟佳、黃郁如、古明弘、李俊志（由左至右）現身說法，支持台中市的青年、社福政策。（記者張菁雅攝）

2018-11-15 11:36

〔記者張菁雅／台中報導〕「北漂」議題在六都市長選舉發燒，4位曾經北漂、現在返回台中的青年今日站出來，力挺台中市的青年、社福政策，讓他們得以順利創業、實現夢想，又能照顧家庭。

台中市長林佳龍競選總部今日邀請4位北漂時間從7年到14年不等的返鄉青年現身說法。其中，蔡孟佳原本在台北的航運業工作，因對農業有興趣，曾前往屏東學習種植小番茄，為了參加台中市政府的「青年加農、賢拜傳承」後，去年全家搬回台中，他在今年8月結訓，目前經營養蜂場。

黃郁如從事設計工作多年，過去在台北、中國工作，因為喜歡台中的生活環境，決定回到台中，並參加首屆「摘星計畫」，投入喜愛的手作皮件，她不僅在審計新村開店，9月還進駐百貨公司。

李俊志有2個小孩，曾經因為工作漂到國外，繞了一圈，因家庭考量，決定回台中創業，也申請台中市「托育一條龍」補助，讓他可以得到平價的托育資源，安心地從事搏擊運動產業。

古明弘則是第1屆「青年加農」計畫的學員，2年前結訓後，在栽植菇類領域上發展，現在產品進入大賣場販售，他也與志同道合的青農組成「台中市親農運銷合作社」，發展農產品集貨及銷售業務。

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，台中市人口每年成長2萬人，目前已突破280萬人，躍升為台灣第二大城，市府努力推動青年政策、社福措施、重要交通建設，以及在招商引資、產業創新上的努力，是吸引許多年輕人返鄉或外來到台中就業、創業的考量。台中市失業率也持續下降，今年上半年降至3.6％，從2016年、2017年到今年上半年，三度蟬聯六都失業率最低。