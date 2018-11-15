侯友宜爆被冒名騷擾選民 蘇貞昌：典型造謠、拿出證據

對於侯友宜的發言，蘇貞昌認為該拿出證據，不拿出來卻講出細節，這就是典型造謠。（記者邱書昱攝）

2018-11-15 11:40

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨天上節目專訪時透露，有聽到風聲要製造假車禍、買票，用他名義騷擾選民。對此，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天受訪時認為，如果有就把證據拿出來，不拿出來還活靈活現講這種細節，這就是典型造謠，甚至可能自導自演。

蘇貞昌也說，侯一直沒有繳房屋稅，只要有繳稅就有收據、稅單，但他卻沒有，只會用一句奧步，反而是「反抹」抹黑對方；另一種就是新莊買地，地價公文書有絕對效力，卻透過新聞稿說抹黑，上面就是紀載公司買地，土地偏偏離發表的都更在隔壁，「不就是剛剛好嗎？」

另外，土地爭議延燒到新北市長選情，侯友宜被綠營爆新莊購地後，侯辦回擊蘇貞昌在屏東繼承約800萬的土地。對此，蘇貞昌強調，這是父親過世後繼承的農地，已經種樹十幾年，反觀侯是在副市長任內購地等待都更，這才是該譴責。

蘇貞昌說，「這莫須有」，土地真的是爸爸過世後經過幾代人留下的農地，上頭已種樹已經十幾年，而侯友宜是在新莊且離捷運站不到幾百公尺，這也證明自己8年當台北縣長開發土地1000多公頃，沒有買一寸地、一坪地，對照起來侯友宜還沒當首長就已經買地、養地，不講清楚土地被質疑的地方，卻老遠扯到父親的農地，還去莫須有漲價，都是胡扯一通，抹黑、噴黑墨。