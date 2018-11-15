吳敦義時代愛河水能喝？ 黃國昌：侮辱台灣公民社會智力

針對一名「韓粉」說吳敦義主政時「愛河的水是可以喝的」，黃國昌表示「這根本是在侮辱台灣公民社會的智力與記憶」。（資料照）

2018-11-15 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨在岡山造勢時，一名「韓粉」接受中天電視訪問時提到，吳敦義擔任高雄市長時，「愛河的水是可以喝的」，引起網友熱議。時代力量立委黃國昌對此表示，這根本是在侮辱台灣公民社會的智力與記憶。

黃國昌稍早在臉書表示，一個健康的民主審議與政策討論，必須本於事實，有不少人對陳菊的高雄市政與政商關係有許多批評，這個都可以、也應該接受公共檢驗，但竟然會有人為了替國民黨「擦脂抹粉」，連「吳敦義主政的高雄市，愛河的水可以直接飲用」這種謊話都說得出來，這就太離譜了。黃認為，這根本是在侮辱台灣公民社會的智力與記憶。

黃國昌也在貼文底下放上一張中國時報在1998年5月29日的報導，上頭寫著「河水髒臭，選手戴口罩划龍舟」、「整治愛河 難建速效」、「家庭污水 把運河當水溝」等字句。

許多網友則紛紛留言表示：「那時候愛河水就跟岩漿一樣可以喝阿，可是你只能喝一次。」、「是可以喝啊，只是沒說喝了之後...大概就不在人世了吧。」、「那時候如果有喝過愛河水，早就腹瀉而死了，比清潔劑混汽油還毒。」、「如果海豚會轉彎，臭水能喝並不奇怪。」