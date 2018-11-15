國民黨出招 要求賴揆11.20普悠瑪專案報告

2018-11-15 11:37

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團總召江啟臣今早在臉書發文表示，10月21日普悠瑪事故發生迄今即將滿月，當時朝野協商同意行政院長賴清德1個月內到立法院作專案報告，請民進黨不要閃躲，將請賴清德11月20日到立法院做普悠瑪事故專案報告。

江啟臣在臉書上表示，10月21日普悠瑪事故發生迄今即將滿月，猶記事後10天，他質詢賴清德，18條人命有誰負起了政治責任？得到的是一個事務官台鐵局局長下台就是負責的答案，沒有一個政務官下台負責，「只有政治、沒有責任，只顧選舉、罔顧人命！」

江啟臣質疑，「賴揆說好的普悠瑪事故專案報告呢？」10月21日事故發生，國民黨團隔日即要求行政院長必須到立法院進行專案報告，最後朝野協商同意賴清德1個月內到立法院作專案報告。

江啟臣表示，國民黨團一直沒有忘記繼續要行政院給個交代，11月12日請黨團發文請立法院長蘇嘉全召集協商，討論普悠瑪事故專案報告時間，但至今沒有下文，於是接著再請黨團直接提案要求於11月20日請賴清德到立法院報告。

江啟臣說，國民黨團的監督不會因為選舉而停止，不會因為選舉而打折，請民進黨不要閃躲，請落實完全執政、完全負責的承諾，請賴揆於11月20日到立法院，做普悠瑪事故專案報告。