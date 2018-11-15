韓粉嗨過頭捷運車廂唱夜襲 陳其邁與捷運公司這麼看

2018-11-15 11:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天國民黨高雄市長候選人韓國瑜造勢活動結束後，有韓粉在捷運上高唱《夜襲》，有網友認為此舉已經影響其他乘客。對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，在高雄可以百分百表達言論包括唱歌，但捷運車上屬於大眾運輸交通工具，當然會有它相關規定。

韓國瑜昨天在岡山區造勢，部分與會的韓國瑜粉絲於回程上，在高雄捷運車廂唱起軍歌《夜襲》，影片曝光後引起網友一陣撻伐，台師大政治所教授范世平也在臉書批評：「捷運是公共場合，不是韓粉專用，憑什麼打擾別人安靜的環境？憑什麼不尊重別人的權益？」

高捷公司指出，感謝民眾利用大眾運輸工具參與各類活動，但也呼籲民眾在熱情之餘，應考量避免影響其他旅客搭乘權益，共同維護乘車禮儀，捷運公司如獲知有乘客反應車廂內過於喧嘩吵鬧，將會派員規勸，而如有違背大眾捷運法相關行為，且勸阻不聽時，必要時也會通報捷運警察協助處理。

對此，陳其邁今天早上受訪時說：「在台灣可以自由講話唱歌，這不是天上掉下來的禮物，這是過去很多人犧牲換來的覺醒，很多人一起努力打拼的結果。」

陳其邁強調，我們以台灣民主為傲，在高雄可以百分百表達言論包括唱歌，也希望任何歌曲表達意見，在台灣都可以被尊重，當然也包括不同的意識形態或是政治立場。

他說，但是有些候選人卻認為擔任市長後，對於政治成份，雖然改口不會禁止、會道德勸說，我覺得這是對民主自由欠缺觀念。

陳其邁表示，捷運車廂屬於大眾運輸交通工具，當然會有它相關規定，台灣作為一個民主國家，也是作為一個充分百分之百言論自由的國家，所以我們就尊重大家自由表達意見。