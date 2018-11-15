滅火器挺陳其邁 知道高雄的痛才知道怎麼疼惜高雄！

2018-11-15 11:17

〔記者蔡清華／高雄報導〕在高雄土生土長的搖滾樂團「滅火器」力挺陳其邁，將加入「Wecare高雄」遊行行列，並在粉絲專業發文，「這些年，看見了高雄的轉變，讓我們感到非常驕傲，在轉型的路上，高雄走得辛苦，卻無比堅定」，「知道高雄的痛才知道怎麼疼惜高雄！」

另歌手「豬頭皮」一起響應「Wecare高雄」行動，大讚「駁二是 好厲害的人文藝術專區」，介紹給別人 不漏氣又有面子，他拿與「台北華山特區」相較，華山特區標到的財團除了賺錢就是賺錢，但駁二 能讓一些新創青年創業，用很便宜的價格租到空間，甚至免費提供給公益/學生/窮藝術家 …

「滅火器」發文指出，長年來南北分配不均以及高雄的傳統產業結構，才是造成高雄工作人口外移的主要原因，我們從高雄出發，唱遍世界各地的場館和音樂節，當我們意識到自己也許有能力策劃一點什麼的時候，火球祭就這麼誕生了，地點當然是高雄，我們要回到這裡，把一生所學奉獻給一生所愛。

他提到過去居住高雄的經驗，皮皮家裡很靠近海邊和愛河。當年港口的建設和運營方式，望向港區，只能見到斑駁的圍牆，完全無法想像圍牆後的海景是多麽的壯闊；小學時候愛河的惡臭，總是讓人不想接近。

二十年過去了，愛河早已脫胎換骨。神秘的港區，變成了亞洲新灣區，壯麗遼闊，輕軌列車串起了遊艇碼頭，高雄展覽館，海洋流行音樂中心，一路綿延到駁二、棧貳庫...。

當然還有總圖，衛武營...這些成果都是高雄人有目共睹並且引以為傲的。

他說，高雄對我們而言，是滋養我們成長的地方，更教會我們什麼才是高雄人真正的價值。

高雄人都知道這座城市曾經是怎麼被對待的，所以我們每個人都很努力的想要翻轉，咬緊牙根，一次一次的想讓世界刮目相看。。

「滅火器」指出，「我們挺其邁，因為我們知道，他擁有堅固的核心價值，有了核心價值，才能真正實現高雄的願景。」