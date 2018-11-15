主張政治力退出校園 高思博：教育局長大家選

高思博說，他市長，教育局長大家選，不黑箱，不指定人選。（記者蔡文居攝）

2018-11-15 11:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣首府大學副校長郭添財的「郭添財教育基金會」，今天邀集近百位教育界人士力挺國民黨台南市長候選人高思博。高思博發表他的政市宣言，「高思博當市長，教育局長大家選，不黑箱作業，不會指定人選」。

高思博並端出「校園行政減量、海選教育局長」等市政牛肉，宣告未來將回歸教育專業，不讓政治力介入校園。

高思博表示，台灣在全面民主化之後，行政並沒有減壓，而重大壓力的來源，多半來自民選首長，為了讓縣巿首長的教育政見能落實，常把教育系統當成行政系統使用，教育組織架構上，長年採行政指導、行政一條鞭，上命下行。

以台南巿正在推動的第二官方語言為例，高思博指出，第二官方語言主要目的在於讓外國人到政府機關辦事時能辦得通，但現在光憑一紙公文命令，卻演變成連體育老師也要懂英文。教育局長雖是政務任命，但一定要去政治化，他願意將這個權力下放，為了孩子的百年教育大計，教育應該中立，不受政治干預。

高思博指出，擔任學校行政管理職的校長、主任，其實本身也是老師，就跟律師、法官一樣，都屬於專業團體，可以仿效遴選檢察總長的方式，先由檢察官改革協會等團體票選出適合的檢察總長人選，進行相關推薦後，再由首長遴選，落實它的獨立性。

高思博承諾說，不再讓出生地決定教育資源，要讓台南教師及學子恢復傳統的教育榮光。除了行政減量、專職教育，教育局長排除政治任命，他也主張制定台南巿偏鄉教育自治條例，建立教師彈性退場機置，並承諾做到「安心校園零毒品」，讓孩子有個健康又安全的校園環境。