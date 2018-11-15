化妝說惹議 柯P掃街被酸：你媽臉擦得跟唱平劇一樣

柯文哲掃街因重陽敬老金與「台女化妝說」被嗆，被酸：「你媽臉擦得跟唱平劇一樣 」。（資料圖）

2018-11-15 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選戰進入白熱化對決，台北市長柯文哲今（15）日上午到內湖湖光市場與737巷掃街拜票，受到許多攤商與民眾的熱烈歡迎，短短250公尺走了半小時還沒走完。不過，柯文哲也因重陽敬老金與「台女化妝說」被嗆，有人還直接酸柯文哲：「你媽臉擦得跟唱平劇一樣 」。

綜合媒體報導，柯文哲於上午8點30分到湖光市場掃街，議員黃珊珊與時代力量參選人蕭新晟在側陪同，沿途受到許多攤商與民眾歡迎，紛紛要求握手與合影，不斷喊「凍蒜」，還有人直接對柯文哲喊：「北投我都幫你宣傳了啦，加油，請幫我們也改建市場」。直播剛上線12分鐘，線上觀看人數就超過2400人。

然而，柯文哲也遇到不少民眾抗議，如長者不滿重陽敬老金被砍，或是對柯文哲曾稱「台女不化妝上街嚇人」的說法感到不滿，質疑為什麼出門一定要化妝，「他（柯文哲）媽媽臉擦得跟唱平劇一樣」。

由於每次掃街柯文哲都因重陽敬老金被抗議，柯文哲幕僚小牛柯昱安、隨行在側的人園也強調，柯文哲做了許多長照與老人福利，如敬老卡每月480塊、肺炎鏈球菌疫苗、老人共餐與居住修繕補助等等，總價值絕對超過重陽敬老金。