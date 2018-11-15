一號鐵雄現身新竹市區「立院動漫王」鄭運鵬送鐵雄頭盔給賴稟豐

2018-11-15 11:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕科學小飛俠出現在新竹市區！立院動漫王鄭運鵬昨晚為北區市議員候選人賴稟豐輔選及車隊掃街，得知賴稟豐抽到1號，還送上《科學小飛俠》頭盔，傳授「選戰火鳥功」，也讓選舉變得有動漫味。

新竹市北區市議員候選人賴稟豐日前搭配抽籤號次一號，以《科學小飛俠》「一號鐵雄」裝扮在各大路口揮手拜票，不僅成為話題，人氣也加分不少，有「立院動漫王」之稱的立委鄭運鵬昨晚特來竹市和他合體，兩人一同掃街拜票，鄭除了傳授「選戰火鳥功」、分享選舉經驗，也送上「一號鐵雄」頭盔，「希望民眾以後看到，就想起一號鐵雄，『信賴稟豐』！」

賴稟豐歷練豐富，2014年擔任新竹市長林智堅競選辦公室主任，創造「百日奇蹟」，有著「最強戰友」之稱；鄭運鵬從小就喜歡看漫畫和畫畫，是立院出名的動漫王，甚至還與立委呂孫綾共組立院「動漫同好會」，而經典動畫《科學小飛俠》也是他的最愛。

鄭運鵬說，他與賴稟豐有3個共同點，除都是同一世代的年輕政治工作者，對生活的這座城市的有著濃厚的情感，更特別的是，兩人都同樣喜愛動漫，「是另類的阿宅」，更欣賞賴稟豐創新的選戰模式。

鄭運鵬說，賴稟豐以新人身分參選，面對年底激烈的選舉硬仗，發揮創意，以科學小飛俠中最硬派的角色一號鐵雄自詡，希望能以正面形象、具體政見得到選民信賴，用15年基層的豐富歷練，以新創政治帶給選民最好的服務，他也送上訂製的一號鐵雄頭盔，「希望民眾以後看到，就想起一號鐵雄，『信賴稟豐』！

賴稟豐感謝鄭運鵬特來新竹市陪同掃街拜票，他說，鄭運鵬與自己都是志同道合的動漫迷，鄭運鵬還畫得一手好漫畫，在臉書上分享時得到網友一致好評。

賴稟豐說，兩人都欣賞一號鐵雄勇往直前，努力打敗邪惡組織惡魔黨的正義感，一號鐵雄頭盔很有意義，是鼓勵他勇往直前，雖然困難，但要全力以赴，堅持到底。