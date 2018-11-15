反空污遊行淪國民黨造勢場合？ 陳致豪：KMT是空污始作俑者

2018-11-15 11:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕環團選前在北中南舉行反空污遊行，社運人士陳致豪在臉書貼文說，國民黨是空污的始作俑者，但活動不嚴控政治人物的參與，反空污大遊行已被國民黨綁架，成為國民黨候選人造勢場合，模糊了反空污訴求，淪落到讓人不屑參與的地步，實在讓人憤怒。

陳致豪表示，高雄上週末的反空污大遊行，又出現國民黨藉機造勢，模糊訴求的場面。台上主持人與講者拚命陳述反空污，健康是人權等訴求，但台下的盧秀燕和郝龍斌早就等不及收割議題，在安排好的媒體前開起了記者會，把公民的運動變成造勢的場合，讓人非常憤怒。

陳致豪指出，反空污大遊行去年邀請盧秀燕開記者會，今年台北邀請丁守中、陳學聖等人，高雄更是淪為韓國瑜搖旗吶喊的造勢場，完全把議題的主體性拱手讓出，大遊行已公認被國民黨綁架，淪落為國民黨收割反空污議題的大拜拜，讓人不屑參與。

「扯，抄扯！」陳致豪認為，反空污大遊行連續2年荒腔走板，說白了就是主辦方的縱容，連政黨不宜過度介入的底線都沒有守住。以為和國民黨共謀造勢可以制衡執政黨，但卻完全沒有意識到國民黨就是台灣空污的始作俑者，環境轉型正義最該聲討的對象。空污髒東西就是KMT，空污議題最該負責且無法迴避，就是國民黨長期執政下錯誤的產業結構，以及對環境漫不經心的心態。

他也點名，今年的公投中，盧秀燕領銜訴求比政策還不如的死人公投，國民黨上下一致支持的「以核養綠」，更是核能復辟的公投案，跟環團訴求背道而馳。馬英九和以核養綠共同的主張中，規劃燃煤佔比更超過既定政策10％。然而，跟反空污訴求減煤完全衝突的國民黨政客竟成為反空污主辦團隊的座上嘉賓，遊行主導者面對這樣的質疑，仍一意孤行，真不知道以前參與過反核的戰友們，是用怎樣的心情繼續參與著反空污的行動？

陳致豪呼籲，反空污遊行這週末要在台中登場，他誠心盼望主事者懸崖勒馬，跟政黨畫清界線，不要繼續做出讓支持反空污的群眾卻步的決策，不要淪為國民黨造勢的背景，更不要被迫替國民黨違背環境正義的主張背書。