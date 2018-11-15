選戰最後衝刺 立院暫休兵

2018-11-15 10:57

〔記者林良昇／台北報導〕距離年底九合一大選剩下不到10天，最後關鍵時刻，各陣營立委輔選行程滿檔，在藍營重兵佈局高雄下，國民黨立委也頻繁南下助選，黨團鬧人力荒，立法院進入休兵期，待選舉結束後，立委才會「歸位」，重返立院戰場。

距離九合一大選投票日不到10天，熱戰進入最後衝刺，立委也背負輔選責任，較有人氣的立委全台跑透透，行程滿檔，加上國民黨重兵增援高雄，光是昨天韓國瑜的岡山造勢，國民黨非高雄出身的立委蔣萬安、柯志恩、許淑華等人都南下助講。

藍綠拚選舉，立委責任大，立法院在選舉期間，在藍綠兩黨的默契下，也暫時休兵，在選前最後時刻，爭議性的預算及法案不會處理，讓立委可以在最後時刻助黨拚選舉，也避免在立院動員，互相抗戰、杯葛，消耗人力。

立院國民黨團書記長曾銘宗坦言，選前這段時間，國民黨、民進黨的立委都在忙選舉，近期可能各委員會比較會安排考察或跟選舉有關的專案報告，尊重各位召委的排案。

曾銘宗也表示，選戰最後階段，黨團會尊重各立委、候選人的需求，每位立委都有其專長和負責的地區，也有自己安排的輔選行程，黨團都尊重，選前黨團除非有必要，否則不會發布甲級動員或召開黨團大會，讓黨籍立委可以跑輔選行程。

曾銘宗指出，國民黨團過去幾週拜訪過法務部、調查局、高檢署等單位，也拜會過部分地區的檢調機關，希望檢調能依法行政、一套標準，並維護相關候選人的人身安全，做好取締暴力、賄選等，國民黨都強力支持，選前將持續安排黨團三長拜會各地檢調機關。