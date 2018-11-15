8旬翁哭訴柯P不照顧老人 丁守中：當選一定發敬老金

老翁劉務民哭著向國民黨台北市長候選人丁守中陳情。（記者簡惠茹攝）

2018-11-15 10:24

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天上午到吳興街市場掃街拜票，87歲老翁劉務民哭著罵台北市長柯文哲不照顧老人，砍重陽敬老金，丁守中向老翁承諾，上任一定恢復。

丁守中今天在吳興街掃街時，接連遇到長者陳情，希望他恢復重陽敬老金，行前接受媒體聯訪時，一名84歲老翁在旁大喊提問，丁守中當選會不會恢復重陽敬老金?柯文哲砍敬老金汙辱老人，台東金門都有，為什麼只有台北沒有？難道台北市老人是二等公民？台北市老人最可憐；丁守中向老翁承諾，一定會恢復，一定會好好照顧長輩。長者根記者說，他只是今天經過來看醫生，絕對不可能是什麼走路工。

丁守中在市場掃街時，87歲的劉務民哭著跟丁守中說，柯文哲欺負老人，砍重陽敬老金，他們都不被尊重，一旁陪同掃街的議員王鴻薇看到也一邊掉眼淚，丁守中握住老人家的手說，他一定會恢復敬老金，一定會來照顧我們老人家。

丁守中說，再過3年銀髮長輩就超過百分之20，但是老人家在台北最沒有得到照顧，這是台北市的恥辱，絕對把台北市建設成敬老孝親城市典範，加強照顧長輩。

柯文哲走到哪裡都被嗆砍敬老金，遭媒體影射是有走路工，丁守中今天也再回應，現在誰還有能力發走路工，他走到哪裡，到處都說要恢復重陽敬老金，老年人在柯文哲執政下被欺負，柯文哲被嗆聲自作自受。

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