新北再傳老狗遭亂丟 蘇貞昌批：上不重視、下無資源

民進黨新北市長候選人蘇貞昌。（記者陳心瑜攝）

2018-11-15 10:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市的「愛媽」日前指控，蘆洲區中正路一隻老狗「黑糖」11月10日被目擊帶上新北市政府動保處的車，但趕赴收容所卻找不到黑糖，動保處坦承犬隻未入所，而是帶往五股工業區「驅離」，外界質疑丟包老狗。民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天早上受訪表示，新北市政府對於流浪貓狗的處理令人憤怒，已不勝枚舉，不應該只是怪基層動保人員，應該怪領導者。

新北動保處說明，10日動保處人員獲報蘆洲區中正路有流浪狗逗留，造成困擾，經過掃描沒有晶片，由於現場判斷流浪狗乖巧，並無追車咬人，不符合精準收容尚無須入所，遂將狗驅離至五股工業區，避免再次造成人狗衝突，未來犬隻處理將更審慎評估，人員亦再行教育訓練。

蘇貞昌今天一早至三重體育館旁的向日葵廣場向晨運民眾拜票，媒體問及近日的丟狗爭議，蘇貞昌說，新北動保處一再傳出丟狗事件，可見市府出了問題，表示其他五都都有法律位階的動保條例、也都有具有法源的動保委員會，只有新北沒有，也沒有高層認真、專業的管理動保，上面不重視、基層沒資源，因此就會做出不該做的事情。

蘇貞昌說，自己已經提出很明確的動保政策，除了自己本來就愛狗，若擔任市長，一定會很通過上位的動保法律並成立動保委員會。

由於蘇貞昌昨晚才由行政院長賴清德陪同，在三重大街小巷以車隊掃街拜票，國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午也會到三重徒步掃街拜票，雙方強攻三蘆。蘇貞昌說，三重人口多，今天則是按照原定計畫向民眾拜票，也期待民眾在倒數9天關心選情，並選出「會做事、乾淨的團隊」。

蘇貞昌說，若「子帥以正，孰敢不正」？更表示連台北市長柯文哲昨天酸前新北副市長因貪污判刑10年，如果還把未來的4年交給這樣的團隊繼續下去，那新北市還得了？所以市民期待會做事而且乾淨的團隊，若是為了自己買的土地增值、都更、發大財，那還得了。