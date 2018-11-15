獨家》習近平APEC造勢惹厭 巴紐明天撤五星旗

巴紐首府莫斯比港到處掛滿歡迎習近平招牌及紅旗。（記者黃佩君攝）

2018-11-15 09:44

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕本月17日第26屆APEC領袖峰會正式舉行之前，中國大陣仗安排了國家主席習近平在15提前到巴紐進行國是訪問，並規劃了「中國-太平洋島國領袖峰會籌備對話」活動，希望藉APEC「造勢」擴張在太平洋影響力。此外巴紐主要街道也掛滿五星旗。知情人士透露，中方官員無理要求歡迎習近平的五星旗在APEC期間需插滿主要道路，基於對各國的尊重，儘管壓力強大，巴紐政府還是拒絕中方提議，堅持在16日前撤掉滿街的中國國旗，以維持主辦國的公正形象，引發中方大為不滿。

中國為何趕在亞太經合會的峰會前，在同一地點辦大活動，就如同國內部分立場比較傾北京的媒體所報導的，在APEC峰會進行前，「巴紐的主要街道都掛滿了中國的五星旗」、「處處可見大陸身影」，這就是中國這系列作為的主要目的：在今年結束前這個幾乎與G20等量重要的國際活動上，中國必須做出場面，好好造勢。

知情人士透露，有鑒於過去將近一年來，無論是公然介入各國內部事務，不管是干預國際航空公司更改台灣名稱，或者操弄訊息戰介入包括柬埔寨在內國家政治，也包括一再的對台灣施以各種打壓，以及自身的人權狀況，中國的國際形象比起當年辦完京奧的如日中天，可以說是大不如前。

為了重塑中國的大國印象，也在APEC前「造勢」，中國政府特意安排了習近平提前到巴紐，並且以召開「中國-太平洋島國領袖峰會籌備對話」為由，提供可觀的援助計畫給中國在太平洋的8個邦交國，一來營造正面的國際形象，二來也擴張在太平洋的影響力。

知情人士透露，為了這次的「造勢」活動，北京方面的最佳想定是在APEC峰會舉行前，習近平就先一步在巴紐「大會諸侯」，中方官員更無理要求歡迎習近平的五星旗不但得插滿巴紐首府莫士比港的主要道路，一直到APEC峰會期間都可以持續懸掛。不過，基於對各國的尊重，儘管壓力強大，巴紐政府還是拒絕中方的提議，堅持在16日前撤掉滿街的中國國旗，以維持主辦國的公正形象，這點引起中方大為不滿。

知情人士說，這兩天剛好傳出中國重金介入馬紹爾群島內政，衝擊馬紹爾政局穩定，太平洋各國間對此議論紛紛，不滿的聲音此起彼落。中國這次的費心安排，效果恐怕已不如預期，我國的太平洋邦交國也都拒絕出席。