「你們才滾離韓國瑜遠一點！」劉樂妍怒嗆國民黨

長期旅居中國藝人「台獨剋星」黃安，以及被戲稱作「女版黃安」的劉樂妍，雙雙力挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜，被許多網友諷為「豬隊友」。（圖擷取自微博）

2018-11-15 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕長期旅居中國藝人「台獨剋星」黃安，以及被戲稱作「女版黃安」的劉樂妍，雙雙力挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜，被許多網友諷為「豬隊友」，藍營前立委昨（14日）上節目時急忙撇清關係，「我們不喜歡你，離我們遠一點」。對此，劉樂妍怒嗆，指國民黨的高官怎麼不自己照照鏡子，居然有臉說她們是豬隊友。

國民黨前立委林郁方昨天在政論節目上表示，黃安不要自己往臉上貼金，黃是藍軍最不喜歡的其中一個人，上次國民黨選舉因為周子瑜事件，藍營選得非常糟，黃要負一大部分的責任，現在黃安又來這一套，黃剪不剪頭髮關藍營屁事啊。林郁方說，「我們對黃安這個人，一點好感都沒有，這個人長期住在中國，意識形態也怪怪的，我們不喜歡你，離我們遠一點。」

劉樂妍今天清晨PO文指出，任何民進黨的人罵她都無所謂，但居然有國民黨的高官罵她們是「豬隊友」，怎麼不自己照照鏡子，國民黨是什麼樣子？劉樂妍說，娛樂圈一個小明星哪有能力拖累國民黨選情，當選民沒有智商嗎？國民黨的選情早就已經低到深不見底，被民進黨碾壓，毫無反擊之力。

劉樂妍強調，她支持韓國瑜，是因為韓超越藍綠，不是支持國民黨，少往自己臉上貼金，如果現在不是國民黨的，韓會贏更多，「你們才滾離韓國瑜遠一點！」