藍營韓侯盧台中合體 蘇貞昌評3人是造假連線

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天早上至三重向日葵廣場。（記者陳心瑜攝）

2018-11-15 09:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨北中南3位市長候選人侯友宜、盧秀燕和韓國瑜今天早上將在台中合體造勢，召開「城市治理合作宣言」記者會，民進黨新北市長候選人蘇貞昌評論，3人「確實有很像的地方」，諷一個人隔小房間收學生高額租金（侯友宜租文化大學宿舍大群館），一個人用低價租台糖土地辦貴族學校（韓國瑜的維多利亞學校）；盧秀燕則用造假連署空污公投，侯友宜用造假影片做宣傳，「恐怕是造假連線」。

距離投票日倒數9天，蘇貞昌昨晚才剛結束在綠營票倉的三重車隊掃街，今天一早又到三重，和向日葵廣場的晨運民眾打招呼，市議員候選人邱婷蔚、李余典、李坤城、李倩萍、陳啟能和林永鴻以及區督導、立委高志鵬也陪同爭取支持。

蘇貞昌批評，韓國瑜先前才用打轟炸岡山形容高雄的造勢，現在侯友宜、韓國瑜和盧秀燕又要合體，彼此有很相似的地方，恐怕也是造假連線。

至於今天即將公布選前造勢活動，蘇貞昌說，團隊一步一腳印、很誠意的用創意和努力，包括競選官網於9月初就公布超過100多頁、5萬多字的政見，但對手的政見卻只有1頁、1300多字，可以看得出來誰要為新北市民服務，因此未來9天會更努力。