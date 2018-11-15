助理連咳8聲... 林姿妙被堵訪愣住快閃

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙昨日下午遭媒體堵訪未參與公辦傳統政見會的議題，但新聞畫面遭網友後製po網。（翻攝自打馬悍將粉絲團）

2018-11-15 08:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙昨日下午遭媒體堵訪未參與公辦政見會的議題，但林姿妙的助理在身旁連咳嗽8聲後，林隨即離開未受訪，影片流出後遭網友後製後po網。有網友笑稱林姿妙沒有主見，當選後也只是「魁儡」；林姿妙競選總部發言人黃定和回應，人要咳嗽無法控制，並非刻意阻擋，林姿妙當天是要趕行程才未受訪。

林姿妙未參與選委會舉辦的12鄉鎮市傳統政見發表會，成為其他4名候選人的箭靶，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀更直批林姿妙不參與，是不負責任的做法。林姿妙競選總部則回應，是因林姿妙另有競選行程規劃，才未參與。

電子媒體記者昨下午到林姿妙羅東競選總部堵訪林姿妙未參與傳統政見會的議題，但林姿妙的助理突然在旁連咳8聲，林姿妙一開始愣了一下，看了一下助理後，隨即向記者說了聲「謝謝」就離開，並未接受採訪。

林姿妙總部：人要咳嗽無法控制 非刻意阻擋

新聞畫面流出後，遭網友後製po上臉書「打馬悍將粉絲團」，並稱「國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，聽到政見發表會閃超快，超好笑」，引起其他網友關注，廖姓網友笑稱，完全沒自己的主見，就算將來當選了也只能是一隻「傀儡」而已，也有網友說，林姿妙助理要準備喉糖。

黃定和回應，一般人咳嗽沒有辦法控制，這只是偶發事件，林姿妙助理絕非要阻擋林姿妙受訪，呼籲網友不要反應過度，他也強調，針對媒體提問的議題，陣營都會為林姿妙事前準備，昨天是因為林姿妙要趕行程，才會沒有接受訪問，記者約訪，等到林姿妙行程跑完有空，隨時都會安排記者訪問，回應相關議題。