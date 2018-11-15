北京稱「未介入台灣選舉」被打臉！美報告：中國多手段擾台

美方報告直指，中國加強對台政治活動，以多種手段試圖妨礙台灣民主發展及蔡政府。（資料照）

2018-11-15 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉倒數，中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會上被問到，是否提供資金暗助台灣特定候選人？馬曉光稱「從不介入台灣的選舉」，這種說法完全是無中生有，憑空捏造。不過被美方報告打臉，報告直指中國加強對台政治活動，以多種手段試圖妨礙台灣民主發展及蔡政府。有學者認為，因中國之前的做法，效果和預期完全相反，因此中國干預台灣選舉的方式，不再像以往用文攻武嚇，而是改用較細膩的手段。

隸屬美國國會的美中經濟與安全審查委員會（US-China Economic and Security Review Commission，USCC），昨（14）日在年度報告「中國與台灣」的章節指出，北京這幾年加強對台施壓，採片面行動企圖深化兩岸經貿和社會融合，目標是最終推動走向統一。報告也說，中國正加強對台灣的政治作戰活動，北京在各領域以多種手段，試圖妨礙台灣民主發展及蔡英文領導的政府，包括支持在野黨、利用社群媒體或其他網路工作散播假消息。

蔡總統：假消息、網路霸凌 正打壓台灣

蔡英文總統昨天在臉書發文表示，全台灣的選情都很詭譎，因為有一股力量，正用兩種奧步，打壓台灣的民主。

蔡總統說，第一種奧步，就是假消息。有人看陳其邁辯論準備得很充分，就在網路上帶風向，說他戴耳機。或是邱議瑩主持晚會，明明說「大家沒離開」，影片很清楚，卻還是被扭曲。第二種奧步，就是網路霸凌。只要有人站出來為台灣講話，馬上就被謾罵留言洗版。包括導演柯一正、高雄氣爆的受害者、歌后詹雅雯，都被洗版攻擊。有人想要打壓台灣民主，想要台灣人害怕。

《蘋果日報》引述淡江大學大陸研究所教授張五岳說法，他認為，中國對台灣大選的干預不再用文攻武嚇或軍演等粗暴方式，這次中國方面的官員、官媒並未有太多評論，也要求對台研究學者不要發表太多評論，若有干預，可能是改採較細膩的方法。他認為中國也許關心地方選舉，但不會強烈干預，台商有無被大量動員返台投票，這是重要的觀察指標。