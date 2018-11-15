習近平赴巴紐APEC秀援助 當地民眾登報痛訴國企剝削

習近平今將赴巴紐參加APEC（亞太經合會），16日上午出席中國在巴紐國會前援建的6線道大馬路啟用典禮。但當地稱為「獨立大道」（Independence Boulevard）的這條路，卻被中國官媒「環球時報」叫做「中國大道」。（記者黃佩君攝）

2018-11-15 07:26

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕中國國家主席習近平今將赴巴紐參加APEC（亞太經合會）會議，並於明早出席其援建的「中國大道」開幕。但習風光秀援助，巴紐當地不滿民眾卻在前一天登報控訴中國國企五礦公司旗下的中冶（MCC）公司，在巴紐馬當省（Madang）開採水泥礦侵犯當地地主生存權，削平山頭並且污染水源，卻長達10年未給當地地主合理補償。當地地主代表表示，「（中冶）待我們如動物，且虐待及剝削我們及我們土地上的資源。」

習近平今將赴巴紐參加APEC（亞太經合會），16日上午也將出席中國在巴紐國會前援建的6線道大馬路啟用典禮。但當地稱為「獨立大道」（Independence Boulevard）的這條路，卻被中國官媒「環球時報」叫做「中國大道」，借援助吃豆腐心態相當明顯。

另一方面，在習赴巴紐前夕，當地馬當省（Madang）地主也在媒體上以兩整版血淚控訴，表示中國國企五礦旗下的中冶（MCC）公司，在當地Ramu Nico濫採水泥礦，並以大量垃圾對水源造成嚴重污染，侵犯當地地主生存權。

該報導以6張照片顯示中冶對當地環境傷害，不但削平整個山頭、更開採成下陷凹洞，載運水泥礦的卡車日夜進出。此外，中冶也採取當地水源製作成瓶裝水在巴紐銷售，奪取當地人水源及經營權利。

此外，照片更顯示中冶的礦業基地在附近棄置垃圾，下雨時流入居民的水源、村莊及田園造成嚴重污染，當地人取飲水時還必須清理中冶造成的垃圾，中冶也不願進行任何恢復及清理工作。

當地地主代表、Basamuk地主協會副主席David Bigon沈痛表示，中冶持續忽略當地居民的抗議，不願聽取意見且已經長達10年沒有給予任何補償。

他強調，「中冶待我們如同動物，虐待及剝奪我們及我們土地上的資源」、「為何中冶對我們充耳不聞？」、「為什麼他們奪取我們的資源卻不補償？」、「為何他們在我們的村落附近丟棄垃圾？」、「為何他要這樣對待我們的人民？」

該聲明也指出，地主曾經兩次登報控訴，中冶第一次僅提供米、魚罐頭及糖希望「讓我們噤聲」，而第二次則帶了16萬吉納（約160萬台幣）就想擺平。

而中冶公司今天也登報宣揚巴紐因一帶一路政策獲利，中冶也會成為其中的領導企業，推廣永續且雙贏的合作。中冶表示，在2006年Ramu Nico甚至還沒有道路，民眾需要走幾公里到主要道路乘車，中冶公司為其建了不少道路與橋樑。

中冶的Ramu Nico（瑞木鎳鈷）總經理高永學說，中冶會增加投資並且深化與巴紐關係及擴展經營規模，來創造更多商機及稅收。

中國媒體也表示，中冶預定將於11月在APEC領導人峰會期間簽署協議備忘錄（MoA）以便進行項目擴建，預計兩國領導人也將見證。