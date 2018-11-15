在地樂團力挺陳其邁 滅火器：他才能真正實現高雄願景

滅火器說，他們挺陳其邁，因為陳擁有堅固的核心價值，能夠真正實現高雄的願景。（資料照）

2018-11-15 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選戰，「北漂」成為熱門名詞，高雄在地樂團滅火器在臉書上發聲，他們認為雖然將音樂總部設立在台北，但從來沒把「北漂」這個名詞放到自己身上，而長年來的資源南北分配不均、高雄的傳統產業結構，才是造成高雄工作人口外移的主要原因。滅火器說，他們挺陳其邁，因為陳擁有堅固的核心價值，能夠真正實現高雄的願景。

滅火器14日晚間在臉書上PO文指出，他們從高雄出發，唱遍世界各地的場館和音樂節，開始有能力策劃的時候，回到高雄舉辦「火球祭」，因為要把一生所學奉獻給一生所愛。

文中提到，過去高雄是個重工業都市，但現今工業的發展重要性已經不同以往，產業勢必進入轉型，這些年來，看到的轉變，無論是建設面，還是藝術文化的提升，都讓他們感到非常驕傲。像是過去愛河惡臭，讓人望而卻步，20年後愛河脫胎換骨；神秘的港區變成亞洲新灣區，輕軌列車串起遊艇碼頭、高雄展覽館、海洋流行音樂中心，並延伸到駁二、棧貳庫；高雄市圖書館總館、衛武營，也都是高雄人有目共睹並且引以為傲的成果。

滅火器認為，高雄是滋養我們成長的地方，更教會我們什麼才是高雄人真正的價值，高雄人都知道這座城市曾經是怎麼被對待的，所以高雄每個人都很努力的想要翻轉，咬緊牙根，一次一次的想讓世界刮目相看。