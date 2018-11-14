故鄉交給潘孟安「安啦！」小英挺連任：屏東要大贏

回故鄉幫催票，蔡英文：屏東要大贏！（記者邱芷柔攝）

2018-11-14 23:10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕總統蔡英文今晚率領客委會副主委楊長鎮、自來水公司董事長郭俊銘等人南下屏東，參加「六堆客家之夜」為爭取連任的屏東縣長潘孟安站台，蔡英文表示，屏東是綠色執政，品質保證的指標，「總統的故鄉，交給潘孟安！」

蔡英文表示，潘孟安4年來的縣政，絕對可以讓鄉親檢驗跟比較，因為屏東真的不一樣了，新的演藝廳已經啟用，全台保存最完整的屏東菸廠，準備發展成文創基地，屏東圖書總館的工程，也正在進行，高屏第二東西向快速公路、高雄榮總要來屏東開設分院都已經定案，中央和屏東會繼續攜手合作，克服南北差距，實現區域均衡發展。

蔡英文也細數潘孟安4年來政績，她說，潘孟安推動了「全人照顧」，加強育兒補助、擴大成立非營利幼兒園、全面開辦國小課後照顧，也為大人設立青年學院跟農民大學，而長輩最需要的長照2.0，也做出很好的口碑，「屏東就是品牌、就是品質保證！」，但選舉沒有穩贏的，所以邀鄉親「一起支持潘孟安，屏東才會贏！」

潘孟安致詞時也分享執政以來減債與招商成果，他說，短短3年內償債104億，也因為減債有成，縣府更有餘裕推動縣政照顧縣民，且已積極招商11家大型廠商到屏東投資逾645億元，光今年上半年增加逾6千就業機會；縣府更有餘裕推動縣政照顧縣民。

活動上前縣長曹啟鴻、客委會副主委楊長鎮、自來水公司董事長郭俊銘等人均出席致詞力挺，曹啟鴻大讚潘孟安得民心，並且讓人民看見屏東持續進步；楊長鎮則指出不僅中央級的六堆客家園區就是在民進黨執政內任核定，屏東縣政府也成功將客家藍衫行銷到國際、落實客語到各校；郭俊銘表示，自來水公司近年已經投入超過30億元經費在改善自來水設施，因為潘縣長一句「這是看不見的良心工程」讓他特別感動。