藍營大甲造勢晚會 盧秀燕：讓台中市民免費看花博

盧秀燕（左三）呼籲民眾支持。（記者張軒哲攝）

2018-11-14 22:40

〔記者張軒哲／台中報導〕選前倒數第10天，國民黨台中市長候選人盧秀燕和甲安埔區市議員候選人楊啟邦、李榮鴻今晚在大甲舉辦甲安埔聯合造勢晚會，現場約7000名民眾相挺，盧秀燕表示，這次選舉台中人要用選票，表示對執政者的不滿、對民進黨的不滿！現場群眾高喊台中市一定要翻、翻、翻！

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，大家都說林佳龍有做事，但是這些建設都只是延續前任市長胡志強的規劃，毫無新意，只有盧秀燕才能帶領大家邁向新台中，台中市長要換女性來當，比較會持家，不會亂花錢，等盧秀燕12月25日上任後，就可一起免費看花博。

李榮鴻說，台中市的老人本來就有1000元額度的敬老愛心卡，不是新增的，大家不要被騙了！大家不必再花冤枉錢，把選票投給盧秀燕，她當選後大家就可以免費去看花博！

楊啟邦說，3年多來，大家的生活都不好過，不能再虛渡4年，要重振台中經濟，要讓自己的子女留在家鄉，不必北漂去工作，要票投盧秀燕，台中才能改變。

盧秀燕說，4年前，鄉親用選票給只當半屆立委的林佳龍當選市長的機會，兩年前也給蔡英文當上總統，6個直轄市有5個都給了民進黨，立法院席次更超過三分之二，民進黨卻辜負全國鄉親，把台北的核電廠都關掉，北部大缺電，就要台中的中火燒生煤發電送到台北補缺口，燒煤燒到整個中部到處都烏煙瘴氣。

過去全國男性致死率最高的是大腸癌，女性是乳癌；但台中市的男性，這兩年致死率最高的癌症已經是肺腺癌了！如果不翻掉民進黨，中火10組燃煤發電機組還會繼續荼毒台中人。

盧秀燕強調，她有向媽祖發誓，如果她當選，一定要調降地價稅、要恢復老人健保補助，要讓台中市民都能免費看花博！