韓總14項政見好眼熟？高市代市長：歡迎抄襲高市府政績

2018-11-14 22:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市代理市長許立明今透過臉書聲明：歡迎韓總無限期抄政績，這是對高市府的肯定！許立明指出，所謂義勇軍抄襲及變造影片，這是違法且不被社會大眾所認可；但韓總近期釋出的14項政見內容「使用」高市府「行之有年」的政策，他鄭重聲明完全不介意，「歡迎韓總抄寫並使用，我們不收版權」。

許立明彙整韓陣營抄寫的高市政策：

1.召集成立「招商引資小組」：

高雄市自102年成立「重大投資案件推動小組」，以市長指派副市長作為召集人，他擔任副市長時，每場都親自主持，建照、許可、消防等各類問題一次解決，簡化行政流程。

2.郵輪母港、ISO認證：

把麗星郵輪母港從基隆拉來高雄，是高市府做的；公主郵輪從高雄港航向越南及香港，是高市府做的；高雄Fly-Cruise政策，也是高市府跟業者共同向中央爭取的；把捷運黃線拉到從灣區的港埠旅運大樓出發，也是高市府做的；不只ISO，高市府還做到東南亞穆斯林友善認證，韓總把行之有年的政策當政見，我真的會害羞。

3.定期與區域內城市舉行「城市論壇」：

高市府早就在做，還做出自有品牌「全球港灣城市論壇」，從2016開始，每兩年舉辦一次，2018年有17個國家、35座城市代表出席，2020年還要跟全球最具權威、規模最大的國際會議組織ICCA的年會一起合辦。我們不反對「南南合作」，但高雄已經走向世界了，為何獨愛對岸呢?

4.發展高軟、生技、電競、金融科技：

不廢話一張圖告訴韓總，這些是我們從2014年發表後、開始有計畫地推行的新興產業，沒有長期的努力，怎麼會有上周末IESF年輕人瘋狂的世界電競錦標賽?我們已儲備1200公頃的產業空間歡迎台商回流，不然台郡105億進和發、國巨回流怎麼來的?

5.6.優化路網大眾好行、兼顧城鄉高雄一家：

合併前原縣區缺乏大眾運輸，區區有公車、就醫就學公車、公車式小黃，高雄都是第一個做的。偏鄉交通一定還要做更多、更貼心，但拜託不要講成是你的創見﹔捷運延伸岡山路竹、林園大寮，馬政府退了高雄市27次的計畫，好不容易民進黨中央執政願意重視，韓總輕描淡寫的收割，說實話有點傷感情。

合併後，市府投入原縣原市建設經費分別為747億元及510億元，原縣及原市的比例為6：4；城鄉平衡數字會說話。如今高雄財政上也度過合併後建設高支出、中央減補助的雙重壓力。

許立明提醒韓總，市政上，真的沒有又要馬兒好，又要馬兒不吃草的事情。