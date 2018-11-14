韓國瑜「夜襲」岡山 砲轟「民進黨不是高雄人的爸爸」

韓國瑜岡山造勢大會今晚場面盛大，他霸氣地說：「人民才是『政黨的爸爸』」，所有政黨、政府絕對不要忘記，民主最原始的精神，就是「人民作主」。（記者張忠義攝）

2018-11-14 22:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚（14日）在岡山舉辦造勢晚會，現場萬頭攢動，7點半左右韓國瑜大進場時，主辦單位宣布，現場已聚集10萬人，立即播放軍歌《夜襲》助長聲勢，韓國瑜上台後，怒轟高雄人口袋都沒錢，日子已經過不下去了，「民進黨也不是高雄人的爸爸，為何每次選舉都要投它？」

挾著鳳山、旗山造勢晚會吸引數萬人參與的氣勢，韓國瑜之友會今晚在岡山軍眷村集中地勵志新城河堤公園，舉辦三山最後一場造勢大會，包括前立法院長王金平、藍營立委蔣萬安、江啟臣、王育敏和前農委會主委陳保基等人均到場站台助講。

晚間6點多時，主辦單位就宣稱現場已有7萬人，群眾立即歡聲雷動、搖旗吶喊，情緒為之沸騰，助講立委輪番砲轟民進黨執政不力，讓高雄經濟沒落，7點半左右，王金平陪同韓國瑜大進場，主辦單位更宣稱現場已聚集10萬人。

韓國瑜大進場時，現場燈光熄滅，主辦單位要求群眾打開手機閃光燈，營造氣氛，同時播放軍歌《夜襲》，帶動群眾慷慨激昂高唱。

王金平僅簡短說兩句話，表示3場造勢大會圓滿成功，呼籲支持者幫韓國瑜拉票、催票，寫下台灣民主典範。

韓國瑜則說，選舉至今他從未批判過對手，對方的叫囂、謾罵他都忍了下來，但近來的抹黑已離譜至極，指他如果當選市長將把高雄賣掉，老人年金、老農年金將停發，說他是迷幻藥。

韓國瑜話鋒一轉，砲轟民進黨在高雄執政20多年，大家相信民進黨，結果高雄人口袋都沒錢，日子已經過不下去了，「民進黨也不是高雄人的爸爸，為何每次選舉都要投它？」他說，人民才是政黨的爸爸，一席話立即引起台下群眾搖旗吶喊，最後韓國瑜帶領群眾連唱兩首台語歌曲《愛贏才會拚》（改編）和《你是我兄弟》，造勢晚會宣布結束。